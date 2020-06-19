Paris’le gerilim

19 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Paris yönetiminin, NATO görevini yürüten Fransız savaş gemilerinin Türk donanmasına ait gemiler tarafından taciz edildiği iddiası Türkiye tarafından yalanlandı. Reuters’a açıklama yapan bir Fransa Savunma Bakanlığı yetkilisi, Türk donanmasının NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz ettiğini öne sürmüştü.

Ajansa konuşan bir Türk askeri yetkili, bu iddianın “gerçekdışı” olduğunu söyledi. Fransız donanmasına ait geminin, 20 deniz mili sürat ile deniz emniyetini tehlikeye atacak şekilde Türk gemisine yaklaştığı bilgisini veren yetkili, “Fransız gemisinin, NATO Deniz Muhafızı Harekâtı için Orta Akdeniz’de bulunduğu sürece Türk gemileri ile sürekli muhabere irtibatı olmasına rağmen olay esnasında Fransız gemisi tarafından gemimizle hiçbir muhabere irtibatı kurulmamıştır.

Konu NATO askeri makamları ile de paylaşılmıştır. Müttefikimizden beklentimiz, varsa bu tür sorunların mevcut usuller ve esaslar çerçevesinde, ittifakın dayanışma ruhu içerisinde, koordinasyon ve diyalog ile çözümlenmesidir” dedi.