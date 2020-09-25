Paris'te Charlie Hebdo’nun eski binasının yakınında bıçaklı saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'te, mizah dergisi Charlie Hebdo’nun eski binasının yakınlarında bıçaklı saldırı düzenlendi. İki kişinin ağrı yaralandığı ve bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

AA
25 Eylül 2020 Cuma, 13:53
Paris'te Charlie Hebdo’nun eski binasının yakınında bıçaklı saldırı
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Fransa'da Muhammed Peygamber karikatürlerini yayımlamasının ardından Ocak 2015'te 12 can alan bir katliamın hedefi olan mizah dergisi Charlie Hebdo, bu katliamla ilgili dava öncesi karikatürleri tekrar yayımlamasının ardından yine bir saldırıya konu oldu. Paris polisi dört kişinin bıçakla yaralandığını duyurdu. Fransa Başbakanı Jean Castex yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

İki kişi olduğu belirtilen saldırganların eylemden sonra kaçtığı bildirildi. Saldırının eskiden Charlie Hebdo dergisinin bulunduğu binada düzenlendiği aktarıldı. Polis saldırı sonrası Charlie Hebdo binasının etrafında güvenlik kontrolü oluşturuldu. 

Öte yandan yaşanan saldırı sonrasında güvenlik güçleri bir zanlıyı yakaladıklarını açıkladı. Fransız medya kuruluşları BFM TV ve Le Figaro, zanlının Bastille Opera Binası’nın basamaklarında yakalandığını aktardı. Sputnik’in haberine göre ise bina yakınında bulunan şüpheli paketten patlayıcı çıkmadığı kaydedildi.


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