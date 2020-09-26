Paris’teki bıçaklı saldırıda gözaltı sayısı 7’ye yükseldi

26 Eylül 2020 Cumartesi, 03:40

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Charlie Hebdo dergisinin eski ofisi yakınlarında satırlı saldırı yaşanmıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada 2 kişinin yaralandığı kaydedilmişti. Polis, saldırının yaşandığı bölgeye yakın olan Bastille Meydanı’nda olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı duyurmuş, şüphelinin üzerinde kan lekeleri bulunduğunu belirtmişti.



Yetkililer, 18 yaşında ve Pakistan asıllı olduğu öğrenilen saldırganın yakalandıktan hemen sonra suçunu itiraf ettiğini aktarırken, saldırgan ile metroda konuşan 33 yaşındaki bir kişinin daha gözaltına alındığı açıklandı. Yapılan incelemeler sonrası polis, 18 yaşındaki saldırgan ile aynı dairede yaşadığına inanılan 5 kişinin daha gözaltına alındığını aktardı.



İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, "Henüz yeterince bilgi yok" ifadelerini kullandı. Bakan Darmanin, olayı terör saldırı olarak nitelendirirken, saldırganın 1 ay önce henüz reşit değilken tornavida taşımaktan gözaltına alındığını açıkladı. Darmanin, saldırganın henüz terör bağlantısının saptanmadığını aktardı.



