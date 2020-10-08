Paşinyan, Rus kanalına konuşurken elektrikler kesildi
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rus medyasına röportaj verdiği sırada elektrikler kesildi.
27 Eylül'de, Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait mevzi ve sivil yerleşim yerlerine saldırması sonrası patlak veren savaş, son günlerde zirveye tırmandı. Ermenistan ilk etapta ateşkes çağrılarına karşılık vermezken ağır kayıpların ardından ateşkes şartlarını dillendirmeye başladı.
Daha önce BBC HARDtalk programında zor anlar yaşayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bu defa Erivan’daki Başbakanlık Konutu’nda, Rusya’nın Pervıy 1 kanalına röportaj verdiği sırada büyük bir aksaklık yaşadı.
Paşinyan, Rusça olarak yaptığı konuşma sırasında bir anda konutunun elektrikleri kesildi. Elektriklerin kesilmesi üzerine röportajı gerçekleştiren Rus gazeteci Aleksandr Lyakin sorularına ve konuşmalarına devam etti.
Paşinyan’ın röportajı sırasında başbakanlık konutunda elektriklerin kesilmesi üzerine birçok yorumcu, harekat sırasında Ermenistan'a ait elektrik şebekelerinin ciddi zarar gördüğünü ifade etti. Bu nedenle Ermenistan’ın birçok bölgesinde aralıklarla elektrik kesintileri yaşandığı belirtildi.
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