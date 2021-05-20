Paşinyan’dan açıklama: ‘Belgeyi imzalayacağım’

20 Mayıs 2021 Perşembe, 16:43

Rusya'nın arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucunda varılan anlaşmalara uyması halinde Azerbaycan ile yeni belgeyi imzalayacağını belirten Ermenistan Başbakan Vekili Paşinyan, kabine toplantısında konuştu.

Sputnik’in aktardığına göre, Paşinyan, “Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan arasında üçlü müzakereler devam ediyor. Uluslararası ortaklarla ön mutabakatın sağlandığı kararlar Ermenistan'ın yüzde 100 çıkarınadır ve Azerbaycan bu anlaşmaları müzakere ettiğimiz şartlarda yerine getirirse, evet, bu belgeyi imzalayacağım” ifadelerini kullandı.

Paşinyan ayrıca, belge ile ilgili çalışmaların sürmesi nedeniyle ayrıntıları açıklamak istemediğini de sözlerine ekledi.