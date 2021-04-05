Patates üreticileri mahsulü satamadı

05 Nisan 2021 Pazartesi, 02:38

25 yıldır Nevşehir’de çiftçilik yapan Murat Yolalan, ellerinde 400 tona yakın patates kaldığını belirterek “Çöpün ucu göründü. Elimizdeki mahsulü 15 kuruştan hayvan yemi olarak satıyoruz. 100 tonda 90 bin TL zararımız var. Nisan sonunda ekim yapılması gerek. Biz ekemeyeceğiz. Patatesi büyük firmalar dışında kimse ekemez artık. Çünkü ekecek gücümüz yok. Bir daha ekersek bizi ipe götürür. Sesimizi duyan, halimizi gören olmadı. Çiftçiler üretebilmek için kredi alıyor, borçlanıyor, kefil buluyor, her yolu deniyor ama kazandığı para yok. Gübreden, elektriğe kadar her şey yüzde yüzün üzerinde arttı. Çiftçinin ekip para kazanabilmesi için maliyetlerinin dengelenmesi gerekiyor. Kredi yapılandırılması da çiftçinin yükü düşünülerek yapılmalı” dedi.

Bölgenin patates üreticilerinden Ahmet Açıkgöz de elindeki 400 ton patatesi 30 kuruşa bile zorla sattığını kaydederek, “İhracat olmadığı için patatesler büyük bir zararla elimizde kaldı. 700 bin liralık borçla sadece 200 bin lira kazandık. Üründe filizlenme başladı. Yeni dönemde ekim de yapamayacağız. Eski elektrik borçlarından bütün tarlalar ipotekli olduğu içinde tarla satıp borç kapatamıyoruz. Bundan sonra devletin istediği gibi olacak. Çiftçi ekmeyecek ve onların desteklediği büyük firmalar üretecek. Bizlerde batacağız” diye konuştu. 8 yıl önce çiftçiliği bırakan işçi Bülent Kızılırmak da “Daha önce patates ektim zarar ettim, tarımda battım. Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatifi çiftçinin desteklenmesi için kurulan iki kurumken, artık tefecilik yapıyorlar. Yandaş ve ahbaplarına her konuda kolaylık sağlayan bu kurumlar, iş çiftçiye gelince bin bir bürokratik zorluk ve yüklü faiz yoluna bizleri mecbur bırakıyor” ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin sorunlarını gündeme taşıyan CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez de CHP’li belediyelerin elde kalan patateslerin bir kısmını aldığını söyleyerek, “Çiftçi, 1 liraya mal ettiği patatesi 15 kuruşa satıyor. Patateslerde depolarda filizlenme başladı. Çürümeye başlayan bu patatesleri ambardan çıkarmak için bile çiftçinin işçiye para ödemesi gerekiyor. CHP’li belediyelerle görüştük ve bir kısmı aldı. Alınan patatesler ise ancak yaraya pansuman oldu. Çiftçi yeni dönemde ekim yapmayacak. İktidarın önlem alması gerekiyor” dedi.