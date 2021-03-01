Patates depoda çürüyecek
Patates ve soğanda her yıl klasik haline gelen süreç yine yaşanıyor. Maliyeti 1 lira olan patatesin 50 kuruşa satıldığını belirten üreticiler, ürünün tarlada kalmaması için Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) devreye girmesini istiyor.
Niğde’de patates üreticilerini ziyaret ederek sorunları dinleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yazlık ve kışlık olarak iki kez ekilen patatesin depolarda saklanan kısmı için riskli bir sürecin başladığını belirtti. TMO’nun en geç 15 gün içinde patates alımı yapması gerektiğini belirten Gürer, “Ürün bir ay içinde satılmazsa çürüyecek” dedi.
Yakın zamanda patates üreticilerinin “terörist” ilan edilerek depolarının basıldığını anımsatan Gürer, üreticinin “O zaman depo basan Ticaret Bakanlığı bugün nerede” diye sorduğunu söyledi.
‘RİSKLİ SÜREÇ BAŞLADI’
Covid-19 nedeniyle kapalı olan otel ve lokanta gibi işletmelerin alım yapmaması nedeniyle patateslerin depoda kaldığını belirten Gürer, “Depolarda 500 bin tona yakın patates var” dedi.
Gürer, ziyaret ettiği üreticilerin patateslerinin çimlenmeye başladığını gördüğünü de söyleyerek “Üretici ürününü maliyetin altında 50-60 kuruşa satarken, ürünleri depoda çürürken, patates marketlerde 3 liraya kadar fiyatla satılıyor” diye konuştu. Gürer, “Oysa TMO ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ürünü 1 liradan alıp, 1 lira 25 kuruşa satışını sağlayabilir. Hem tüketici hem üretici korunur hem de ekim alanlarında yeniden patates ekimi sağlanabilir” diye konuştu. Gürer, “Çiftçilerin borçları mutlaka ertelenmeli, faizleri silinmeli, destek verilmeli” diye konuştu.
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