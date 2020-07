Patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava!

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 12:25

Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmiş, 126 kişi de yaralanmıştı.

Aynı fabrikada 6 yıl önce yaşanan patlamada ölen Yılmaz Şapoğlu'nun eşi Nevin Şapoğlu, 10 bin TL'lik dava açtı. Nevin Şapoğlu, fabrika sahiplerinin ev ve maaş teklifini de geri çevirdi. Ancak şirket zarara uğradığı gerekçesiyle 1.8 milyon liralık karşı dava açtı.

43 yaşındaki Nevin Şapoğlu geçimini kredi çekerek aldığı hayvanlarla sağladığını söyleyerek “Kredi çekerek inek, tavuk ve kurbanlık aldım. Süt satarak ve yumurta satarak geçimimi sağlıyorum. İş kazası maaşı da olunca ayakta durmama yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.

”AYNI ACIYI TEKRAR YAŞADIK”

Sözcü'de yer alan habere göre, Büyük Coşkunlar Fabrikası’nda gerçekleşen son patlamada 2014 yılında eşini kaybettiği güne döndüğünü ifade eden Şapoğlu, “Patlamanın olduğu gün evdeydik. 700 metre bir mesafe var. Çay içip sohbet ederken, patlamanın etkisiyle tavandaki her şey masanın üstüne indi. O kadar kötü bir patlamaydı ki biz kendimizi kapının önüne zor attık. Patlamayla biz 5 sene öncesine geri döndük. Aynı acıyı tekrar yaşadık. Çocuklar hala kendinde değil. Oğlumu başka bir yere şehir dışına göndermem gerekti.” dedi.

”BİZ SESİMİZİ DUYURABİLSEYDİK…”

2014 yılından beri bir hukuk mücadelesi verdiklerini söyleyen Şapoğlu ”Biz sesimizi duyurabilseydik gerçekten bizi yetkililer dinleyip tedbirler daha sıkı alınabilseydi bugün bu kadar insanın canı yanmayacaktı. Biz inanın o insanların acısını 4-5 gündür bir kez daha yaşıyoruz. O insanların acısını en iyi biz anlarız” ifadelerini kullandı.

”EŞİNİ SUÇLAYAN MÜDÜR ŞU AN TUTUKLU”

Fabrikadaki patlama sonrası tutuklanan 4 isimden biri olan fabrika müdürü H.A.V.’nin, 2014 yılında eşini suçlayan kişilerden biri olduğunu öne süren Şapoğlu, ”Bu saatten sonra adalet yerini bulsun istiyorum. Şu an tutuklananlar arasında bir müdür de var. Ben o müdürün tutuklanarak her şeyin biteceğini düşünmüyorum. Eşimi suçlayan müdür şimdi tutuklandı. Ben o müdürün tutuklanmasını hiçbir şey ifade ettiğini düşünmüyorum. Aynı müdür eşim için her şeyi kendisinin yaptığının ve kimsenin bilgisi olmadan hareket ettiğini söylemişti” dedi.

”BİZ USULSÜZLÜK OLDUĞUNU SAVUNDUK”

Nevin Şapoğlu, eşinin hayatını kaybettiği kaza gününden itibaren fabrikadaki usulsüzlükleri duyurmaya çalıştıklarını ancak kimsenin seslerine kulak vermediğini söyledi. Şapoğlu, ”Orada usulsüz işler yapıldığının ve tedbirlerin alınmadığını da savunmuştuk biz. Bu olay olmadan önce biz bir çok şeyi söyledik. O zaman sesimize kulak verilmedi. Bu olaydan sonrada verileceğini düşünmüyorum ifadelerini kullandı.

”HAYATIMIZI ÇALDILAR”

Tüm yaşananlara rağmen hayatın devam ettiğini söyleyen Şapoğlu, ”Hayat devam ediyor. Önemli olan üç kuruş parayla hayallerini, hayatlarını satmamaları. Kayın validem ve kayın pederim patlamadan sonra buraya geldiler. 80’li yaşlarındalar. Bakıyorum el ele yürüyorlar. Bizim bu hayatımızı elimizden aldılar. Benim çocuğum her gün tanımadığı babasının resmini alıp yatağında ağlıyor. Hiçbir şey bunun bedelini ödeyemez” dedi.

”1 MİLYON 800 BİN TL KARŞI DAVA AÇTILAR”

Fabrikadaki yetkililerin kendileriyle iletişime geçmek yerine aracılarla haber yolladığını ifade eden Şapoğlu sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Kendileri bizle kazadan sonra iletişime geçmedi. Avukatları değil çaycı ve alt düzey çalışanlarıyla haber yolladılar. Bizimle muhatap bile olmadılar. Davanın devam etmemesi ve uzlaşma yönünde 1 daire vermeyi, maaş bağlamayı ve çocukların eğitim masraflarını karşılamayı teklif ettiler. Ama ben kabul etmedim.Beni insan yerine koymadıkları için ve ‘3 kuruş verip susturmaya çalışır’ düşüncesine göre davranmaları beni davaya sahip çıkmama sebep oldu. Karşı taraf bana 1 milyon 800 bin TL karşı dava açtı.”