Patlayan powerbank yangına neden oldu

14 Eylül 2021 Salı, 15:11

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Bağ Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde saat 12.00 sularında yangın çıktı. Şarja takılı bırakılan poverbankın patlamasının etkiliyle etrafa sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle odada bulunan koltuk takımı yanmaya başladı.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede büyümeden söndürülürken, apartman dairesi kullanılamaz hale geldi. Apartmanda yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.



