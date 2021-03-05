Patti Smith’ten Bob Dylan’ın 80. doğum gününe özel konser

05 Mart 2021 Cuma, 00:05

Artfulliving’in aktardığı habere göre, Bob Dylan’ın doğum gününden iki gün önce, 22 Mayıs’ta, Kaatsbaan Kültür Parkı’nın bahar festivalinde efsanevi halk müzisyenine saygılarını sunacak olan Patti Smith için Kaatsbaan Kültür Parkı, sosyal medya hesabında, “Şair ve sanatçı Patti Smith’in yaklaşan bahar festivalimize katılması heyecan verici” açıklamasında bulundu.

Patti Smith geçmişte Dylan’a bu kadar arkadaşça davranmadığını ve bir zamanlar ona sahne arkasında bir “pislik” gibi davrandığından bahsetti.

Bir görüşmelerini hatırlayarak, “‘Burada hiç şair var mı?’ diye soran Dylan’a ‘ve ben şiirden nefret ediyorum!’ dedim. Tam bir aptal gibi davrandım. Bana ne olduğunu bilmiyorum. ‘Sixteen Candles’ (16. Doğum Günüm) filmindeki gibi bir çocuğu sevdiğinde ama çocuğun ondan hoşlandığını bilmesini istemediğinde davrandığın gibi davrandım.” dedi.

O zamandan bugüne ikili, 2016’da Dylan’ın Nobel Barış Ödülü törenindeki performansının yerine sahneye Smith’in çıkmasına uzanan uzun süreli bir ilişki kurdular.