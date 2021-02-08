Paul Barton'dan filler için klasik müzik dinletisi

08 Şubat 2021 Pazartesi, 11:07

Barton, uzun yıllar istismar edilmiş ama artık özgür olan fillerin ortasında piyanosuyla Beethoven, Schumann ve Grieg’ten pasajlar çalıyor.

Artfulliving'in haberine göre, YouTube kanalında yayımladığı bu konser videolarında Barton’a hayatını Tayland ormanlarında kötü muamele gören, hayatının büyük bir bölümünü ağaç çekerek geçiren 61 yaşındaki boğa fili Mongkol sıkça eşlik ediyor.

Tek dişi kırık ve tek gözünü kaybetmiş bir fil olan Mongkol ile Barton arasında özel bir bağ var. İkilinin ortak parçası ise Beethoven’ın "Ayışığı Sonatı".

Sanatçı, fillerin müzikle gözle görülür bir şekilde bağları olduğunu, müziğin başlamasıyla hareketlerinde değişiklikler meydana geldiğini söylüyor. Özgürce etrafında dolaşan fillerin kimisi müziğin ritmiyle sallanırken, kimi genç filler de gelen sese şaşırıp hızlıca koşarken görünüyorlar. Bazıları ise müzikten hoşlanmayıp geçip gidiyorlar.

?Paul Barton'ın 1200'den fazla video ve 530.000 abonesi olan kanalında sanatçıya ait bu tür ilham verici videolar görülebilir.