Paul Pogba: "Bir şeyler kazanmayı çok özledim"

18 Nisan 2021 Pazar, 10:45

Paul Pogba Sky Sports’a verdiği röportajda takıma ve kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Pogba, United ile kupa kazanmayı özlediğini vurgulayarak şunları söyledi, “Sadece bir şeyler kazanmak istiyorum. Oynayıp kazanmamayı sevmiyorum. Ben kötü bir kaybedenim. Her zaman kötü bir kaybeden olacağım. Bu yüzden hep kazanmak istiyorum. Takımda gelişme var. Bu kulübün başarmak istediği çok büyük hedefleri var. Kupa kazanmak, istediğimiz büyük adım olacak.”

“FUTBOLU ÖZGÜRCE OYNAMAYI SEVİYORUM”

Fransız oyuncu, oynamayı sevdiği pozisyon ile ilgili soruya şu yanıtı verdi, “Sadece oynamak istiyorum. Hücumda olmayı, ceza sahasına yakın olmayı ve takım için bir şeyler yapmayı seviyorum. Savunma yapmayı ya da topları engellemeyi de seviyorum. Sadece özgür olmayı ve futbolumu özgürce oynamayı istiyorum. Bence her oyuncunun rahat hissettiği yerde oynaması gerekiyor. Bir pozisyonda iyi oynuyorsanız orada oynamaya devam edersiniz. Eğer benden daha derin oynamam istenirse takıma yardım etmek için elimden geleni yaparım.”

“BRUNO İLE İYİ ANLAŞTIK”

Pogba, Bruno Fernandes ile yakaladığı uyuma ve Portekizli oyuncuya ilişkin şunları söyledi, “Bruno geldiğinde sakattım ve bu yüzden oynayamıyordum. Sakatlıktan döndüğümde adapte olmam gerekiyordu.Daha derin bir pozisyona geçtim ve birlikte oynamanın bir yolunu bulduk. Bruno ile oldukça iyi anlaştık. O beni anlıyor ve ben onu anlıyorum. Çok iyi bir kişiliğe sahip. Kişiliğe sahip insanlarla birlikte olmak çok güzel."

“GREENWOOD HARİKA BİR YETENEK”

Pogba, takımın genç yıldızı Mason Greewood için ise, “Her zaman söylediğim gibi Mason, harika bir yeteneğe sahip. En üst seviyeye kadar çıkabilir. Bu sadece ona bağlı. Herkesten daha çok çalışması, kendine inanması ve bunu istemesi gerekiyor.”