Paylaştığı fotoğraflar başını yaktı! Kamboçya polisi her yerde onu arıyor
Kamboçya'da sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla Khmer kültürüne zarar vermekle suçlanan bir kadın, polis tarafından her yerde aranıyor.
Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh’de Saran Narita adlı kadın, polis ekiplerinin bir numaralı hedefi haline geldi.
Sosyal medya hesaplarında fotoğraflar paylaşan Narita’nın başı verdiği seksi pozlar nedeniyle derde girdi.
Çok sayıda şikayet aldıklarını ve Narita’nın Khmer kültürüne zarar vermekle suçlandığını belirten polis ekipleri, genç kadının yerini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Polis teşkilatında Siber Suçlularla Mücadele bölümü müdür yardımcısı olan Long Sopheng, genç kadının İnsan Ticareti ve Cinsel Sömürü kanununun ilgili maddeleri uyarınca pornografi ve teşhircilikten yargılanacağını söyledi.
Daily Star’ın haberine göre Narita suçlu bulunursa, 30 gün ile 1 yıl arasında hapis cezası alabilir.
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