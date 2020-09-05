Pazartesi günü sıcaklık yükseliyor
Hafta sonu yurt genelinde sürmesi beklenen iki günlük yağmurun ardından, hafta başından itibaren sıcaklığın termometrelerin yeniden 40 dereceyi göreceği tahmin ediliyor.
Hafta sonu yurt genelinde yağmur bekleniyor. İki günlük yağmurun sonrasıysa yaz havası. Ortalamaların üzerinde bir sıcaklığın geçirildiği 2020 yılı eylül ayında da rekor kırmaya hazırlanıyor.
40 DERECEYİ GÖSTERECEK
Zira, hafta başından itibaren termometrelerin yeniden 40 dereceyi göreceği tahmin ediliyor.
Öte yandan pazartesi günü İstanbul’da 30, İzmir’de 33, Ankara’da ise 31 derece sıcaklık görülmesi bekleniyor.
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