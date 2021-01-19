'Peaky Blinders' 6. sezon ile ekranlara veda edecek

19 Ocak 2021 Salı, 11:00

Fotoğraflar: Twitter (@ThePeakyBlinder)

Steven Knight‘ın yaratıcısı olduğu "Peaky Blinders", 2013 yılında BBC’de yayımlanmaya başladı ve kısa sürede geniş izleyici kitlesine ulaşarak BBC’nin en başarılı dizilerinden biri oldu.

2019 yılında 5. sezonuyla izleyici karşısına çıkan "Peaky Blinders"ın 6. sezonu, tüm dünyada prodüksiyonların durdurulmasına neden olan koronavirüs salgını nedeniyle aylarca ertelenmiş olsa da, çekimlere başlandığı habere geldi. Yeni sezonun çekimlerine başlanmasıyla birlikte dizinin geleceğiyle ilgili önemli detaylar da paylaşıldı.

6. SEZON SON SEZON OLACAK

Filmloverss'ın aktardığına göre, "Peaky Blinders"ın 6. sezonu aynı zamanda dizinin son sezonu olacak.

Dizinin yaratıcısı Steven Knight, "Peaky Blinders"ın 6. sezonuyla ekranlara veda edeceğini açıkladı:

"Bunun bugüne kadarki en iyi sezonumuz olacağına ve muhteşem hayranlarımızın çok seveceğine inanıyoruz. TV dizisi sona erecek olsa da, hikâye başka bir formatta devam edecek."

Steven Knight’ın bu açıklamaları "Peaky Blinders"ın ekranlara veda ettikten sonra yolculuğuna beyazperdede devam edebileceğini düşündürdü. Ancak bu konu hakkında herhangi bir detay paylaşılmadı.

Dizinin 6. sezonunda Cillian Murphy'nin yanı sıra Paul Anderson, Helen McCrory, Sophie Rundle, Finn Cole, Kate Phillips, Natasha O’Keeffe ve Harry Kirton gibi isimler de önceki sezonlardaki rolleriyle geri dönecek.

Öte yandan 5. sezonda diziye dâhil olan Sam Claflin ve Anya Taylor-Joy'un da 6. sezonda da rol almaları bekleniyor.

Yeni sezonda oyuncu kadrosuna dâhil olacak isimlerin başında ise "This Is England" ve "Boardwalk Empire" gibi yapımlarla tanınan Stephen Graham geliyor.