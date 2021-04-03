Peaky Blinders oyuncusundan final sezonuna dair ipucu
Oyuncu Conrad Khan, Peaky Blinders'ın 6. sezonun senaryosunun "harika" olduğunu söyleyerek hayranlara ipucu verdi.
Bu yılki BAFTA Ödülleri'nde Yükselen Yıldız dalında aday gösterilen oyuncu BBC dramasının son sezonuna dahil olacak.
NME'ye konuşan Khan, diziye katılmanın bir "hayalin gerçekleşmesi" olduğunu söyledi.
Oyuncu şunları söyledi:
"Senaryo harika. Katıldığım ilk seçmede, 'Bunu okuma fırsatımın olması çok havalı' diyordum, inanamıyordum ve sonrasında rolü aldığımda gerçekten hayalim gerçek olmuştu."
Ada Shelby'yi canlandıran Sophie Rundle da bu hafta "enerji patlaması" yaşanan son sezon hakkında birkaç ipucu vermişti.
Digital Spy'a konuşan oyuncu şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bilirsiniz, gerçekten hep rock and roll'du. Ama bu son sezon, (dolayısıyla) herkes gerçekten uğraşıyor olacak. Heyecan verici ve üzücü hissettiriyor. Çekmeye ve hikayeye dair daha fazla şey anlatmaya fırsatımız olduğu için hepimiz gerçekten memnunuz."
BBC ocakta Peaky Blinders'ın gelecek sezonunun ardından sona ereceğini doğrulamıştı.
Fakat hikayenin "başka bir formda" devam edeceği bildirilmiş, dizinin yaratıcısı Steven Knight film uyarlamasının "gerçekleşeceğini" doğrulamıştı.
Kaynak: Independent Türkçe
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