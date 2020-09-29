Pedro Henrique öyle bir şey yaptı ki!
Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, sokakta çöp konteynırından yiyecek arayan anne ile çocuğuna yardım eli uzattı.
Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, sokakta çöp konteynırından yiyecek arayan anne ile çocuğuna yardım eli uzattı.
Kayserispor’un başarılı oyuncusu Pedro Henrique, saha içerisinde olduğu gibi saha dışında da isminden söz ettiriyor. Oynadığı futbol ve attığı goller ile Kayserispor taraftarının gönlüne taht kuran Henrique, Kayseri sokaklarında adeta insanlık dersi verdi.
Brezilyalı futbolcu, Kadir Has Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman sonrasında evinin yolunu tutarken, çöp konteynırı yanında yiyecek arayan bir anne ile çocuğuna yardım elini uzattı. Pedro Henrique, aracını kenara çekip yiyecek malzemelerinin olduğu poşeti anne ve çocuğuna götürdü. Elleriyle poşetin içerisindeki yiyecekleri çıkarıp anne ile çocuğuna veren tecrübeli futbolcu, ardından aracına binerek evine gitti.
En Çok Okunan Haberler
- 'Bu adamın kime çalıştığını artık çözmemiz lazım'
- 2 farklı ittifak modellerinin anket sonuçları açıklandı
- Çok konuşulacak Fatih Portakal açıklaması
- İzmir Barosu'ndan Azerbaycan'a yardım teklifi
- Ateşkes için 'çekilin' şartı
- Emin Çapa'nın yeni adresi belli oldu
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Selefi Gezenler: Bir ay sonra operasyonlar başlayacak
- Eski CHP'li başkanın korkunç ölümü!
- ABD başkanlık seçimleri için son anket
Video Haberler
- Albayrak: Kur benim için hiç önemli değil
- Korkunç an kamerada! 14 yaşındaki Halilcan'ın feci ölümü
- Kalp hastaları için koronavirüs uyarısı!
- İstanbul'da sel ve şiddetli dolu yağışı
- Prof. Dr. Aksakal'dan çok önemli koronavirüs uyarısı!
- 3 köpeği bıçaklayıp birini öldürdü, serbest bırakıldı!
- Kameralar kayıttaydı... Kayseri'de skandal görüntüler!
- Beykoz’da komşular arasındaki kavganın yeni görüntüleri
- Yer: Sivas... Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar
- Adana'da dehşet anları! Film gibi izlediler
En Çok Okunan Haberler
- 'Bu adamın kime çalıştığını artık çözmemiz lazım'
- 2 farklı ittifak modellerinin anket sonuçları açıklandı
- Çok konuşulacak Fatih Portakal açıklaması
- İzmir Barosu'ndan Azerbaycan'a yardım teklifi
- Ateşkes için 'çekilin' şartı
- Emin Çapa'nın yeni adresi belli oldu
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Selefi Gezenler: Bir ay sonra operasyonlar başlayacak
- Eski CHP'li başkanın korkunç ölümü!
- ABD başkanlık seçimleri için son anket