Pegasus, LGS ve YKS günü yapılacak uçuşlar için açıklama yaptı
Pegasus Havayolları, LGS ve YKS’nin olduğu günlerde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Biletleme yapmış misafirlerimiz seyahatlerini ilgili tarihlerde gerçekleştirebilirler” denildi.
İçişleri Bakanlığı, 81 İlin Valiliğine ‘LGS ve YKS Tedbirleri’ konulu gönderdiği genelgeyle, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.00 ile 15.00 saatleri, 27 Haziran Cumartesi saat 09.30 ile 15.00 ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında vatandaşların sokağa çıkmalarına kısıtlama getirdi.
O tarihlerde havayoluyla seyahat edecek olan vatandaşlar uçuşlarının iptal olup olmadığını merak ederken konuyla ilgili Pegasus Havayolları internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “LGS ve YKS günleri sokağa çıkma yasağı uygulamasında şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır. Biletleme yapmış misafirlerimiz seyahatlerini ilgili tarihlerde gerçekleştirebilirler” ifadeleri yer aldı.
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