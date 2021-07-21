Peker'e yakın isim duyurdu: Sedat Peker ve ailesi koronavirüse yakalandı
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in günlerdir yeni paylaşımda bulunmaması merak konusu olmuştu. Peker'in basın danışmanı olduğu iddia edilen Emre Olur, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in günlerdir paylaşımda bulunmaması merak konusu olmuştu.
Peker'e yakınlığıyla bilinen ve basın danışmanı olduğu iddia edilen Emre Olur, Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Olur paylaşımında, "Değerli büyüğüm, size ve ailenize acil şifalar diliyorum" dedi.
Değerli büyüğüm, size ve ailenize acil şifalar diliyorum. @sedat_peker— Emre Olur ???? (@emreolurr) July 21, 2021
BirGün yazarı Erk Acarer de, Peker ve ailesinin Covid-19'a yakalandığını duyurdu. Acarer, "Edindiğim bilgiye göre tüm ailesi ile birlikte Koronavirüs’e yakalandı" ifadesini kullandı.
Edindiğim bilgiye göre tüm ailesi ile birlikte Koronavirüs’e yakalandı. https://t.co/KHRKW5qq1B— Erk Acarer (@eacarer) July 21, 2021
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