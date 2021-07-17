Sedat Peker'in işaret ettiği İzmir'de en büyük operasyon: 26 ton malzeme ele geçirildi!

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 16:30

Çin'den uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir kimyasalın deniz yoluyla İzmir'in Aliağa Limanı'na gönderileceği bilgisi üzerine Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde operasyon düzenlendi.

Ekipler, evraklarında boya, reçine, parfüm ve ilaçlarda kullanılan 'benzil klorür' maddesi taşındığı görünen konteynerleri incelemeye aldı. İncelemede, 120 varil içerisinde, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 26 ton 160 kilogram asetil klorür hidrolik asit maddesi ele geçirildi.

TEK OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN EN YÜKLÜ KİMYASAL

Operasyon kapsamında ilk etapta 1 kişi gözaltına alınırken ele geçirilen kimyasalla 13 ton eroin üretiminin gerçekleştirilebileceği bildirildi. Operasyonda ele geçirilen kimyasal maddenin, Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüklü kimyasal malzeme olduğu bildirildi.





PEKERİN İDDİALARI ARASINDA YER ALMIŞTI

İzmir'de yaklananan uyuşturucu malzemesi, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarını akıllara getirdi. Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldığı iddialarında "İzmir limanına gelecek olan 5 ton kokainle ilgili kamuoyunu aydınlatmıyor ya, ben sizi bilgilendireyim" diyerek mesajlar paylaşmıştı.

Peker'in iddiaları şöyleydi:

-Kıymetli dostlarım, bizim süslü sülüman İzmir limanına gelecek olan 5 ton kokainle ilgili kamuoyunu aydınlatmıyor ya, ben sizi bilgilendireyim. İzmir Başsavcılığından, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığını arayıp bu konuyla ilgili bilgi istiyorlar.

-Normal şartlarda en fazla yarım saatte dönmeleri gerekirken, üç saat sonra dönüyorlar. Bu konuyla ilgili çalışmayı yapıp yukarıyı bilgilendirdik, çalışmamızı tamamladık diyorlar (yukarısı dedikleri heralde süslü sülüdür, başka kim olacak?).

-Bunun üzerine İzmir Başsavcılığı kendi çalışmasını yapıyor. Ancak İçişleri Bakanlığı’ndan ve Ticaret Bakanlığı’ndan yeterli bilgi gelmediği için bir netice alamıyorlar.

-Gemi taşımacılığında her yüklenen konteynerin konşimento manifestosu vardır, yani hangi firmanın sahibi olduğu ve kimin teslim alacağıyla ilgili, bu olmadan hiçbir konteyner gemiye yüklenmez. Mersin limanında bir ton kokain yakalanmış.

-Konşimento manifestosunda hangi şirketin teslim alacağı bellidir. Kokainler yakalanıyor, ancak kimin teslim alacağı ortada yok. Yakalanan şahıs yok. Kokaini yakaladık, aferin iyi yaptınız. Bu kokain kime geliyor kardeşim, bu adamlar nerde?

-Uyuşturucu tüketiminde İstanbul dünya ikincisi, Adana dünya üçüncüsü. Madem süslü sülüman bu kadar başarılısın, Avrupa’da içiciler uyuşturucu bulamıyor diyorsun, demek ki bütün hepsi Türkiye’de satılıyor. Öyle ya, dünya uyuşturucu raporunda ilk üçe iki tane il sokmuşuz."



