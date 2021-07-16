Sedat Peker gündeme getirmişti: İşte Esenyurt'taki 'Özyurt' gerçeği

16 Temmuz 2021 Cuma, 16:23

Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek dönemini tamamlamadan 2017 yılında görevinden istifa eden eski Esenyurt Belediye Başkanı AKP’li Necmi Kadıoğlu ve Esenyurt Üniversitesi'nin sahipleri Yüksel Özyurt ve Orhan Özyurt'un isimleri, suç örgütü yöneticisi Sedat Peker'in iddiaları ile yeniden gündeme gelmişti.

Peker, Yüksel Özyurt ve Orhan Özyurt'un Soylu'nun "gizli ortakları ve kasası" olduğunu öne sürmüş, Özyurt kardeşlerin Esenyurt Üniversitesi’nin sahipleri olduğunu ve ‘karun kadar zengin’ olduklarını iddia etmişti.

Peker, "Bu kardeşler aynı zamanda Esenyurt Üniversitesi’nin sahipleridir. Orhan Özyurt bu üniversitenin mütevelli heyeti başkanıdır. Bu kardeşler sahibi oldukları Özyurt A.Ş.’yi konkordato ilan ettirerek karun kadar zengin oldukları halde, alacaklıların paralarının üstüne çökmüşlerdir" ifadelerini kullanmıştı.

"NEFES ALACAK YERİMİZ KALMADI"

Peker'in iddiaları gündemdeki yerini korurken; Cumhuriyet TV sokağa çıkarak Esenyurt halkına mikrofon uzattı. Yurttaşlar, Esenyurt'ta yeşil alan kalmamasından ve çeteleşme düzeninden dert yandı.

"Esenyurt çok kötü durumda. Nefes alacak yerimiz kalmadı. Boğuluyoruz. Devletimiz buna bir önlem almadı" diyen ve Esenyurt'ta neredeyse her inşaatın arkasında Özyurtlar A.Ş.'nin olmasına değinen bir yurttaş, "Özyurtları ben çocukluğumdan tanıyorum. Küçücük bir nalbur dükkanları vardı. Bu düzenin sorumlularından biri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dur. Bu çeteleşmedir" sözlerini kullandı.

"MAFYAYLA YÖNETİLİYORUZ"

"Sömürülüyoruz" diyen yurttaş, "Ülke geri gidiyor. 3 tane mafyayla yönetiliyoruz. Halkı hiç önemsemiyorlar. Zengin lüks içerisinde yaşıyor, fakir ise açık alanda yer bulamıyor. Her taraf kapandı" diye konuştu.

"YOLSUZLUK ALDI BAŞINI GİTTİ"

Necmi Kadıoğlu döneminde Esenyurt'taki yolsuzluk iddialarına değinen yurttaş, "Esenyurt'ta yolsuzluk aldı başını gitti. Bu bir çeteleşme, gruplaşma. Benim 300 metre karelik bir alanım vardı, ona imar verilmiyor. Bu adaletsizliktir. Senin partin, benim partim yok. Ülkeyi böldüler. Mafyayla yönetiliyoruz. Adaletin olmadığı yerde hiçbir şey yoktur" dedi.

"Bugün bir deprem olursa nereye kaçacağız?" diye soran yurttaş, "Gidecek yerimiz yok. Açık alanımız yok. Hava alamıyoruz. Benim durumum yok, nereye gideceğim? Ama sen zengin olanı zengin ettin, fakir olanı tam fakir ettin" ifadelerini kullandı.

"TEKELLEŞME SÖZ KONUSU"

Cumhuriyet TV'nin sorularını yanıtlayan bir başka Esenyurt sakini ise, "Çarpık yapılaşma söz konusu. Sıkışık bir kent, karmaşık bir yapı. Şehir bir hayli yoğun. Kimsenin memnun olduğunu düşünmüyorum" dedi. Kadıoğlu döneminde Özyurtlar A.Ş. tarafından yapılan birçok yapıyla karşılaştıklarını söyleyen yurttaş, "Bu, şehri ve insanları zor duruma sokuyor. Fiyatlar da fahiş olarak insanlara sunuluyor. Dikey bir hiyerarşi ve tekelleşme söz konusu" diye konuştu.