Pele aşı oldu

Futbolun en büyük efsanelerinden Pele koronavirüs aşısı oldu.

cumhuriyet.com.tr
03 Mart 2021 Çarşamba, 17:27
Pele aşı oldu
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80 yaşındaki unutulmaz oyuncu, Covid-19 aşısının ilk dozunu dün aldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Unutulmaz bir gün" ifadesini kullanan Pele, yaklaşık 1 yıldır Sao Paulo'daki evinde karantinada kalıyor.

Ölü sayısının 260 bine yaklaştığı Brezilya, koronavirüs salgınında en çok can kaybının yaşandığı ikinci ülke.


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