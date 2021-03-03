Pele aşı oldu
Futbolun en büyük efsanelerinden Pele koronavirüs aşısı oldu.
80 yaşındaki unutulmaz oyuncu, Covid-19 aşısının ilk dozunu dün aldı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Unutulmaz bir gün" ifadesini kullanan Pele, yaklaşık 1 yıldır Sao Paulo'daki evinde karantinada kalıyor.
Ölü sayısının 260 bine yaklaştığı Brezilya, koronavirüs salgınında en çok can kaybının yaşandığı ikinci ülke.
En Çok Okunan Haberler
- Kanal İstanbul için ‘inat’ yetmiyor
- CHP'den istifa edip AKP'ye geçtiler
- İşte Türkiye'deki aşının etkililik oranı
- Benzin, otogaz ve motorin satışlarında büyük düşüş
- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a bir dava daha!
- İçişleri'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması!
- Pekerlere yasak yok!
- Hiç kimsenin endişesi olmasın
- Nükleer tıp uzmanı uyardı: 'Dışarı çıkmayın'
Video Haberler
- Tabelalardaki köy isimlerine kurşun yağdırdılar
- Avcılar'da kızı öldürülen anne: Adalet istiyorum
- Korkunç an! 5. kattan yere çakıldılar: 5 ölü, 3 yaralı
- AVM'de dehşete düşüren olay! Cep telefonuna kaydedildi
- Ceza yazmak isteyen polise 'Bu seferki uyarı olsun' dedi
- Müslüm Gürses'in mezarına sevenleri akın etti
- İYİ Parti'den Erdoğan'ı kızdıracak paylaşım
- Myanmar’da polis, protestoculara ateş açtı: 6 ölü
- Gergin anlar! Canlı yayında 'çözüm süreci' tartışması
- İstanbul'da vahşetin görüntüsü!
En Çok Okunan Haberler
- Kanal İstanbul için ‘inat’ yetmiyor
- CHP'den istifa edip AKP'ye geçtiler
- İşte Türkiye'deki aşının etkililik oranı
- Benzin, otogaz ve motorin satışlarında büyük düşüş
- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a bir dava daha!
- İçişleri'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması!
- Pekerlere yasak yok!
- Hiç kimsenin endişesi olmasın
- Nükleer tıp uzmanı uyardı: 'Dışarı çıkmayın'