Pelin Akil’den eşi Anıl Altan’ın paylaşımına esprili yorum

18 Mayıs 2021 Salı, 00:00

Sosyal medyada ikiz kızları ile sık sık paylaşımlar yapan Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinden güldüren bir diyalog geldi. Oyuncu Pelin Akil, evini bahçesinde tamir yaparken çekilen üstsüz fotoğrafını Instagram hesabından takipçileri ile paylaşan Anıl Altan'a beklemediği bir yorum yaptı.

"GEL BANA BİR ANLAT MUTFAKTAYIM"

Akil eşinin fotoğrafının altına, "Şimdi bir şey diyeceğim: Burada amaç, 'Bakın sandalye ve masamız da güzel verniklendi şükürler olsun mu?' Nedir yani? Gel bana bir anlat mutfaktayım" yorumunu yaptı.

"MÜSAİT OLUNCA GEL"

Anıl Altan ise eşine, "Pelin'ciğim işim başımdan aşkın... Bahçede ahşaplarla uğraşıyorum. Müsait olunca gel iki medeni insan anne ve baba olarak konuşalım. Saygılar" ifadeleriyle yanıt verdi.

İkilinin arasındaki bu diyalog, takipçilerinin yüzünü güldürdü. Çiftin her iki yorumu da, kullanıcılar tarafından kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.



