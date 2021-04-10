PEN Ayın Kitabı: Parasız Yatılı - Füruzan
PEN Türkiye Yazarlar Derneği, Ayın Kitabı olarak Füruzan’ın “Parasız Yatılı” kitabının seçildiğini açıkladı.
Derneğin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Türkiye’nin onunla gurur duymasını ne çok isterdik! Ama bir kitabının da adı gibi, Türkiye ne yazık ki uzun yıllardır ‘Kuşatma’da! Gurur duyup alkışlananlar, mafya bozuntuları, çıkar çeteleri, ırkçı, Cumhuriyet aydınlığından ürken örümcekli kafalar, yobazlar... O, ‘Gül Mevsimidir’ diye bir umudu duyurmaktan geri kalmadı yine de çok zamandır karanlığın mevsimi yaşansa da! O kitabın sayısız baskılarından birinin kapağından, saçlarında kurdelesi, siyah önlüğünün üstündeki beyaz yakası ve gözlerindeki ışıkla bakan kız, işte o kız, 50 yıldır, ülkesini, dilini sevenlerin, barış isteyenlerin, kimseye kin gütmeyenlerin, düşmanlık beslemeyenlerin, kadını erkekten aşağı değil, ne münasebet, daha üstün görenlerin, Cumhuriyetin, demokrasinin, laikliğin kıymetini bilenlerin iftihar listesinde! PEN’in Ayın Kitabı seçtiği Parasız Yatılı 50 yılın kitabıdır, nice 50 yılların da kitabı olacaktır.”
Video Haberler
- Yürüyüşe çıkanlar vahşetle karşılaştı!
- Polise yapılan şaka gerçek oldu
- Skandal görüntüler! Sosyal medyada büyük tepki yağdı
- Tehdit edilen kadından haykırış: Ölmek istemiyorum
- İmamoğlu'nun paylaştığı videoda referandum mesajı
- AKP’liler Beylikdüzü'ndeki kentsel dönüşüme ‘hayır’ dedi
- Yaya geçidini kullanan kedi MOBESE kameralarına yansıdı
- Su samuru balık yerken görüntülendi
- Evde pilates yaparken dikkat edilmesi gerekenler
- Havalimanı yolunda korku dolu anlar
En Çok Okunan Haberler
- Montrö anketinde çarpıcı sonuçlar
- MB'nin anketi: İşte yıl sonunda beklenen dolar/TL kuru
- Aboubakar'a ceza kapıda
- AKP'li üye sert suçlamalarla istifa etti
- Boğazından çıkanları gören kadın hayatının şokunu yaşadı
- Felakete gidiyoruz
- Sedat Peker ve adamlarına operasyon: 63 gözaltı
- İzmir'de askeri uçak düştü
- Damar yolu açılmış 30'un üzerinde ölü köpek bulundu!
- İçişleri'nden hafta sonu kısıtlaması açıklaması