PEN Türkiye Yazarlar Derneği ayın kitaplarını seçti: Stephane Hessel

08 Eylül 2020 Salı, 10:47

PEN Türkiye Yazarlar Derneği, eylül ayı kitabı olarak Stephane Hessel'in tüm kitaplarını önerdi.

PEN yaptığı açıklmada şöyle dedi:

"Farkında mısınız? Savaşın eşiğindeyiz Kin, nefret, öfke nasıl da tırmandırılıyor... Çağdaş bilgelerden Stephane Hessel tüm duyarlı insanlara seslendi, 'Kayıtsız kalmayın!' dedi, harekete geçip çeşitli sorunları elbirliği ile çözmeye çağırdı. Tüm eserlerini eylül için 'Ayın Kitabı' seçtik, öneriyoruz: 'Öfkelenin!' ile 'Mücadeleye Katılın' Cumhuriyet Kitapları, Edgar Morin ile yazdığı 'Umut Yolu' ise Say yayınları arasında."

STEPHEN HESSEL HAKKINDA

Stéphane Hessel, Almanya'da doğmuş, sekiz yaşındayken Paris'e yerleşmiş ve 1937 yılında Fransız vatandaşı olmuştur. École Normale Supérieure mezunudur, felsefe lisansı yapmıştır. 1939 yılında Anayasa Hukuku profesörü Boris Mirkine-Guetzevitch'in kızı Vitia ile evlenmiş ve üç çocuğu olmuştur. 1941'de Londra'daki Özgür Fransa Kuvvetleri'ne girmiştir. Daha sonra Gestapo tarafından 36 kişi ile beraber tutuklanmış Dora ve Buchenwald Toplama Kampında kalmıştır. Tutuklananların pek çoğu öldürülmüş ya da hastalıktan ölmüş sadece Hessel dahil üç kişi kurtulmuştur.

II. Dünya Savaşı sonrası Ekim 1945'te Dışişleri Sınavını (gaziler, tutuklular ve direnişçilere açılmış bir sınav) kazanmıştır. 1946 yılında, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi taslağını yazan komisyonun sekreterliğine getirilmiş, insan hakları ve sosyal sorunlara dair konularda belgeler toplamakla görevlendirilmiş, Bildiri'nin birinci bölümünün yazılmasına dolaylı yollardan katılmış, ayrıca Paris'te 1948 yılında Bildiri'nin imza töreninde ayrıcalıklı tanık olarak bulunmuştur. Çeşitli diplomatik görevlerde bulunmuş, 1977-1981 yıllarında BM Cenevre Ofisi nezdinde daimi temsilci olarak görev yapmış, 1981 yılında yaklaşık 30 yıldır tanıdığı François Mitterrand'ın cumhurbaşkanı seçilmesi ardından dışişleri bakanı Claude Cheysson'un isteği ile Fransız dış politikalarında reform yapmak için görevlendirilmiş kalkınma yardımı ve işbirliği konularında temsilci olarak bakanlıklararası bürokrat atanmıştır. 1982 yılında Meclis Başkanı Louis Mermaz tarafından üç yıllığına İşitsel-Görsel İletişim Yüksek Otoritesi üyeliğine atanmıştır. Eşi 1986 yılında ölmüş ve kendisi 1987 yılında Christiane Chabry ile evlenmiştir. 1990 yılında Michel Rocard tarafından Entegrasyon Yüksek Kurulu'na atanmış ve üyelik görevini 1993 yılına dek sürdürmüştür. 1993 yılında Viyana'da İnsan Hakları Dünya Konferansı'nda Fransa'yı temsil etmiştir.

27 Şubat 2013 Çarşamba sabaha karşı 95 yaşında Paris'te vefat etmiştir. 7 Mart 2013'te Les Invalides'de düzenlenen cenaze törenine Fransa cumhurbaşkanı François Hollande, başbakan Jean-Marc Ayrault, meclis başkanı Claude Bartolone, senato başkanı Jean-Pierre Bel, Lille belediye başkanı Martine Aubry, adalet bakanı Christiane Taubira, sanayi bakanı Arnaud Montebourg, konut bakanı Cécile Duflot, hükümet sözcüsü Najat Vallaud-Belkacem, eski başbakanlar Michel Rocard, Lionel Jospin, eski içişleri bakanı Charles Pasqua ve yüzlerce kişi katılmıştır. Montparnasse Mezarlığı'na gömülmüştür. (vikipedi)