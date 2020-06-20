Pençe Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya, son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak’ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu’nda teröristlerin açtığı taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya (23) memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı.

İHA
20 Haziran 2020 Cumartesi, 17:28
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Fotoğraflar: DHA

Pazarcık ilçe mezarlığında Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya için cenaze töreni düzenlendi. Askerlerin omuzlarında taşınan şehidin cenazesi, tören alanına getirildikten sonra anne Fadıma, baba Mehmet Kahya ve kız kardeşleri ayakta durmakta güçlük çekerek ağıtlar yaktı.

İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından kıldırılan şehidin cenazesi ilçe mezarlığına defnedildi.


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