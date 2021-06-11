Pentagon ve Beyaz Saray arasında "en büyük tehdit" çatlağı
Pentagon'un en yüksek rütbeli subayı, General Milley, Pekin ve Moskova'nın ABD için en büyük tehditler olduğunu söyleyerek, yakın zamanda iklim değişikliğini listenin başına koyan Başkan Joe Biden'dan farklı bir perspektif sundu.
Perşembe günü bir Senato komitesi oturumu sırasında Biden'ın yorumu sorulan General Mark Milley, "Başkan, iki yabancı 'düşman' yerine ülkenin karşı karşıya olduğu en büyük tehditleri içeren yumuşak bir konuşma yapıyordu" dedi.
Çarşamba günü Birleşik Krallık'ta konuşlu Amerikan birliklerine yaptığı bir ziyaret sırasında Biden, üst düzey Pentagon yetkilileri ile yaptığı önceki bir tartışmayı hatırlatarak, "Bu şaka değil. Komutanlar bize Amerika'nın karşı karşıya olduğu en büyük tehdidin ne olduğunu söyledi biliyor musunuz? Küresel ısınma” demişti.
Eski ABD Başkanı Donald Trump da bunun üzerine, "Biden, az önce Genelkurmay Başkanının ona, iklim değişikliğinin en büyük tehdidimiz olduğunu söylediğini öne sürdü. Durum buysa ve bunu gerçekten söyledilerse, söz konusu generaller beceriksiz oldukları için derhal görevden almalı" dedi.
Cumhuriyetçi Senatör Kevin Cramer da Trump'ı doğrulayarak, "Başkanın başka bir kıtadaki askerlerimize bir numaralı tehdidin iklim değişikliği olduğunu söylemesini tuhaf buluyorum" dedi.
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