Pep Guardiola Avrupa'nın en iyi takımını açıkladı
Avrupa futbolunda son dönemin en formda takımı, galibiyet serisini 20 maça çıkaran Manchester City. Ancak Mavilerin teknik direktörü Pep Guardiola için bu serinin hiçbir anlamı yok. Katalan teknik adam, Avrupa'nın en iyi takımının Bayern Münih olduğunu söyledi.
Manchester City 20 maçlık galibiyet serisiyle dünya rekoruna koşuyor. Ancak İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola, takımının Avrupa'nın en iyisi olduğu fikrinde değil.
Katalan teknik adam, galibiyet serisine rağmen henüz bir şey kazanmadıklarını söyledi.
"Avrupa'nın ve dünyanın en iyi takımı Bayern Münih. Onlar bütün kupaları kazandı. İngiltere'de ise en iyi Liverpool. Çünkü onlar son şampiyon. Eğer tahtı almak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey kazanmak. Henüz Mart ayındayız ve hiçbir turnuvayı kazanmadık."
Guardiola, Benfica'nın 29 maçlık dünya rekorunu hedef olarak görmediğini söyledi.
"Böylesine uzun serilerde tarih bize bir şey öğretti. Yarın her zaman bugünden zor. Puan kaybetmeden yolumuza devam ettikçe rakiplerimiz bize karşı daha çok motive olacak. Bu yüzden sadece önümüzdeki 90 dakikaya bakarak ilerleyeceğiz."
Premier Lig'de en yakın takipçisi Manchester United'ın 12 puan önünde zirvede yer alan City, bu akşam Wolverhampton ile karşılaşacak.
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