Pera Müzesi, Öğretmenler Günü’nü çevrimiçi ve ücretsiz sergi turları ile kutluyor

20 Kasım 2020 Cuma, 09:20

"Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar"

Pera ÖMüzesi Öğrenme Programları, 24 Kasım’ı öğretmenlere yönelik özel bir programla kutluyor.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Koleksiyon Sergileri "Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar", "Kahve Molası", "Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri" ile "Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür" başlıklı süreli sergiyi çevrimiçi ortamda rehberli turla gezen öğretmenler, sergilerdeki eserler hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı bulacak.

Katılımcılar ayrıca, Pera Müzesi koleksiyon ve süreli sergilerine yönelik olarak müfredata uygun hazırlanan Öğretmen Rehber Kitapçıkları’nı derslerinde nasıl kullanabileceklerini, öğrencilerine sergileri nasıl gezdirebileceklerini ve farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikleri de keşfedecek.

ORTA ÇAĞ'DAN GÜNÜMÜZE, FARKLI COĞRAFYALARDAN ESERLER

"Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu Kahve Molası"

"Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu Kahve Molası" sergi turunda 15. yüzyılda Yemen’den Osmanlı topraklarına ulaşan "Sihirli Meyve"nin etrafında şekillenen rutin ve ritüelleri, kahve kültürünün gelişmesine katkıda bulunan Kütahya seramikleri ekseninde keşfe çıkan katılımcılar, Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan seçilmiş yapıtlarla oluşturulan "Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar" sergi turunda ise,17. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar üretilmiş elçi portrelerini incelerken, bu kişilerin sanat ortamındaki stratejik rolüne de tanıklık edecek.

"Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri"

Orta Tunç Çağı’ndan Erken Cumhuriyet’e uzanan dönemde, yaklaşık dört bin yıl boyunca Anadolu’da kullanılmış ağırlık ve ölçü aletlerinden geniş bir seçkiyi bir araya getiren "Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri" koleksiyon sergisi de öğretmenler için ilgi çekici bir tur deneyimi sunacak. Ayrıca Öğretmenler dijital turunun ardından, kağıt, kalem gibi malzemeler kullanarak bir zaman takvimi oluşturacak. Gündelik yaşamdan ilhamla kendi kişisel "zaman-ölçerlerini" tasarlarken ölçülen zaman ile hissedilen zaman arasındaki farkı deneyimleyen atölyeye katılabilecekler.

"Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür"

Çevrimiçi sergi turu, "Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür" sergisi ile sona erecek. Bu sergi turunda öğretmenler, Türkiye, İran, Pakistan, Suudi Arabistan gibi farklı coğrafyalardan 14 sanatçının güncel minyatür yorumlarını incelerken, bu konuyu eğlenceli bir ders içeriğine dönüştürmenin yöntemlerini keşfedecekler.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik için detaylı bilgiye [email protected] adresi üzerinden erişilebilir.

Zoom Meeting uygulaması üzerinden gerçekleşecek etkinlikler sonunda, katılımcılara e-posta aracılığıyla katılımcı belgesi gönderilecek.

Etkinlik Programı

“Kahve Molası” Çevrimiçi Rehberli Sergi Turu 17.00 – 17.40

“Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar” Çevrimiçi Rehberli Sergi Turu 17.40 – 18.20

“Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri” Çevrimiçi Rehberli Sergi Turu ve Atölye 18.20 – 19.00

“Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür” Çevrimiçi Rehberli Sergi Turu 19.00 – 19.40