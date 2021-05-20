Perinçek'ten taraf değiştirme sinyali: Kalın'ın kurucu başkanlığını yaptığı SETA'ya sert tepki

20 Mayıs 2021 Perşembe, 17:11

İktidar koalisyonunun bileşenlerinden olan Vatan Partisi’nin Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen, hükümetin politikalarını destekleyen raporlar yayınlayan ve yakın bir dönemde gazetecileri fişleyen bir rapora imza atan Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'na (SETA) yönelik açıklamalarda bulundu.

Perinçek Ulusal Kanal ekranlarında yayınlanan "Çıkış Yolu" programında SETA’nın faaliyetleri hakkında açıklama yaptı. Perinçek, SETA’ya yapılan bütün yardımların kesilmesini ve hükümetin SETA ile ilgisinin olmadığını açıklamasını talep etti.

Doğu Perinçek şu ifadeleri kullandı:

‘SETA'YI BESLEMEK, İSRAİL'İ VE ABD'Yİ BESLEMEKTİR’

"Türk hükümeti, Sayın Cumhurbaşkanımızın başında bulunduğu hükümetimiz bu konuda çok ciddi bir hata içinde. Bir yandan Amerikan emperyalizmine, İsrail siyonizmine tavır alıyoruz, eli kanlı diyoruz; Biden'e, yine Sayın Devlet Bahçeli çok esaslı açıklamalar yaptı hem NATO'dan çıkmayı tartışalım hem de Kürecik ve İncirlik Üssü'nün Türkiye'nin kontrolüne geçmesine yönelik açıklamalarda bulundu. Bunlar çok güzel tavırlar ama bunları yapıp bir yandan da açıkça ABD'nin ve İsrail'in yanında konumlanan SETA gibi örgütleri beslemek… SETA tabi kalkıp da ben ABD ve İsrail'i destekliyorum demiyor. Nasıl yapıyor desteğini, Beşar Esad'a vurarak, Suriye'ye vurarak, Türkiye ile Suriye'nin arasını açarak. Bakın biz ne diyoruz, 'Filistin'e destek Suriye ile işbirliğiyle başlar' diyoruz. O da bunu bildiği için İsrail'e desteği, Türkiye-Suriye ilişkilerini sabote ederek, baltalayarak, dinamitleyerek yapıyor. O da bir İsrail'e destek, o da bir Amerikan emperyalizmine destek.

Onlara maaş vermek, bunların içinde bulunduğu SETA örgütünü beslemek, İsrail'i beslemek ve ABD'yi beslemektir. Açık söylüyorum, SETA'yı beslemek, İsrail'i ve ABD'yi beslemektir.”

‘SETA’NIN SİCİLİNİ BÜTÜN AYRINTILARIYLA ORTAYA KOYACAĞIZ’

Perinçek, SETA'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafını kuşatmaya çalıştığını öne sürdü ve SETA'nın sicilini ayrıntılarıyla ortaya koyacaklarını söyledi:

“SETA çok açık, sicili ortada ve bunu bütün ayrıntılarıyla ortaya koyacağız. SETA, ABD ve İsrail'in çıkarlarını savunan bir sözüm ona strateji kurmuş ve aynı zamanda Türkiye hükümetinden kaynak sağlıyor, bunlar aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafını da kuşatmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

'ONLARA YÖN VEREN ABD VE İSRAİL'

Doğu Perinçek sözlerini şöyle sürdürdü:

“O SETA, Türk hükümeti tarafından desteklenemez. SETA'yı destekleyen hükümetimiz, İsrail ve ABD emperyalizmine karşı tutarlı, kararlı bir mücadele yürütemez. Buradan tekrar Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize, talebimizi ifade ediyoruz. SETA'ya olan bütün yardımlar, mali kaynaklar kesilmelidir ve hükümet SETA ile hiçbir ilişkisinin olmadığını Türkiye kamuoyuna ilan etmelidir. Çünkü bunlar hükümet adına çalışıyoruz diyorlar. Sağda solda hep hükümetin temsilcisi gibi konuşuyorlar. Hatta bunlar hükümete yön veriyoruz diyorlar ama onlara yön veren de ABD ve İsrail.”

KURUCU BAŞKANI İBRAHİM KALIN

SETA’nın kurucu başkanlığını yapan İbrahim Kalın bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, İstanbul Koordinatörlüğü’nü yapan Fahrettin Altun bugün Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı, SETA’nın mevcut Genel Koordinatörü Burhanettin Duran ise bugün hâlâ Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.