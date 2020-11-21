Perpa İş Merkezi'nde yangın söndürüldü

Şişli'de bir iş merkezin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2020 Cumartesi, 08:09
Perpa İş Merkezi'nde yangın söndürüldü
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Halil Rıfat Paşa Mahallesi Yüzer Havuz Sokak'taki Perpa İş Merkezi'nin çatı katındaki restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında, iş merkezinin çatı katında hasar oluştu.


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