Perşembe gününden itibaren geçerli olacak: Benzin, motorin ve otogaza zam geliyor

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 10:14

Sektör kaynaklarından edinişen bilgiye göre, benzinin litre fiyatına perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş, motorinin litre fiyatına 10 kuruş, otogaza da 32 kuruş zam geliyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Kaynak: NTV