Pervin Buldan: İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmadığı her an kadınlar öldürüldü

24 Kasım 2020 Salı, 14:42

25 Kasım Kadın Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla mecliste 'kadın grubu' gerçekleştiren HDP Eş Genel Başkanı Buldan, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasının önemine bir kez daha değinerek, "İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmadığı her an kadınlar öldürüldü" dedi.



Buldan, "Buldan, "Musa Orhan başta olmak üzere Kürt kadınlara karşı en alçak suçları işleyen kim varsa unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'acı reçete' açıklamalarını eleştiren Buldan, "Yandaş vurguncularına kaymaklı devlet destekleri, vergi indirimleri var; halka gelince acı reçete var. Esas acı reçeteye halk onlara yazıyor, ilk seçimde acı ilacı içecekler" dedi.

"HER BİR CANIMIZIN HESABINI ADALET ÖNÜNDE TEK TEK SORACAĞIZ"

Gülistan Doku'yu, Burak Oğraş'ı, Nadira Kadirova'yı, Berkin Elvan'ı anan Buldan, "Çocuklar katlederken failleri cezasızla hatta terfiyle ödüllendirdi; Uğur Kaymaz’ı öldüren 4 polis beraat ettirildi, Roboski Katliamı’nın üzerinden 9 yıl geçti, kimse yargı önüne çıkarılmadı. Berkin Elvan’ın davası 7 yıldır sürüncemede tutuluyor, Rabia Naz dosyasının üstünün kapatıldığını hepimiz biliyoruz. Sizin karneniz cinayetle katliamla, cezasızlıkla doluysa bizim karnemiz direniş, mücadele ve yeni yaşamın inşasıyla doludur. Her bir canımızın hesabını adalet önünde tek tek soracağız" ifadesini kullandı.

"KADINLARIN SIĞINMA EVLERİNE ALINMASI ZORLAŞTIRILIYOR"

Pandemi'nin en ağır faturasının ise kadınlar tarafından ödendiğini söyleyen Buldan, işsiz kalan kadın oranının arttığını belirterek, kadına karşı şiddet olaylarının da arttığının altını çizdi. "Mart 2020’den bu yana 2 milyon kadın işsiz kaldı" diyen Buldan, "Kadına şiddet katlanarak artıyor, kadınların sığınma evlerine alınması zorlaştırılıyor" dedi.

"BİR DAMAT GÖNDEREREK BU ENKAZIN ALTINDAN KURTULABİLECEKLERİNİ SANMASINLAR"

Buldan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasını hatırlatarak, "Bir damat göndererek bu enkazın altından kurtulabileceklerini sanmasınlar. Adalet önünde mutlaka hesap verecekler. Bu hesabın faturasını AKP-MHP iktidarının bizzat kendisi ödeyecektir"