Pervin Buldan'dan Bahçeli'ye yanıt

26 Ocak 2021 Salı, 14:40

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "HDP’nin ön kapısından giren arka kapısından Kandil’e çıkmaktadır" sözlerine yanıt verdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Buldan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için verdiği derhal tahliye edilmesi gerektiği yönündeki kararını da hatırlatarak, "Demirtaş'ı da Yüksekdağ'ı da İdris Baluken'i de leyla Güven'i de, tutuklu bulunan tüm arkadaşlarımızı serbest bırakın. AİHM kararı bizi bağlamaz diyen Erdoğan'a soruyorum: Sizi ne bağlar? Darbe hukuku mu bağlar? AİHM kararını tanımayarak Kürtlere yaşam ve siyaset alanı bırakmayarak yüzünüzü Avrupa'ya dönemezsiniz çünkü yüzünüz olmaz" dedi.

"HALK, AKP İKTİDARININ GİTMESİ İÇİN SEÇİM BEKLİYOR"

Buldan'ın açıklamaları şöyle:

"Kaybettiklerini gördükleri için iktidar, küçük ortağıyla birlikte arayış içinde . 7 Haziran'ı 31 Mart'ı bir daha yaşamamak için her türlü hile ve hurdaya başvurma peşindeler. Ortaklar gizli kapaklı görüşmeler yapıyorlar, biliyoruz, görüyoruz. Türkiye'nin yönetimine aday olan HDP'yi devre dışı bırakabilir miyiz arayışındalar.

Tüm bu hukuksuzluklar iktidar bloğunun seçim kampanyasıdır. Muhalefete düşmemek için halkı korkutma, muhalefeti böme ve çatıştırma içindeler. Ne yaparlarsa yapsınlar kaybedecekler! Dünyada halk iradesinin önüne geçecek bir formül yok. Sandık mühendisliği yapmaya çalışanlara hatırlatırız, en iyi mühendis halktır. HDP'nin siyasetteki gücünü ve etkisini engelleyemeyeceksiniz. HDP'siz bir siyaset hayali kuranlara: Halk sizin olmadığınız bir ülke hayalini çoktan kurdu, sabırsızlıkla sandıkları bekliyor. Halk, AKP iktidarının gitmesi için seçim bekliyor. Erken seçim olmak üzere iktidardan, AKP MHP ittifakından kurtulmanın yolu sandıktır.

BAHÇELİ'YE YANIT

Son olarak, iktidarın küçük ortağı bugün bize şöyle dedi: "HDP'nin ön kapısından giren arka kapıdan Kandil'e çıkar." Bizim tek bir kapımız var o da barışa ve demokrasiye çıkar. Aydınlığa halklara çıkar, sizin gibi nereye çıktığı belli olmayan bin odalı kapımız yok. Biz o bin odalı kapıdan içeri bir girdiniz ve bir türlü çıkamıyorsunuz., çıkamayacaksınız da. Size cevabımız budur. "