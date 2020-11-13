Peskov: Azerbaycan’ın suçluların cezalandırılacağını söylemesi özrünün kabul edilmesini sağladı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Bakü’nün Ermenistan’da Rus Mi-24 helikopterini yanlışlıkla düşürmesiyle ilgili özrünü, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in anında reaksiyon göstermesinden dolayı kabul edildiğini söyledi.
Russia Today’e (RT) konuşan Peskov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Ermenistan’da yanlışlıkla düşürülen Rus helikopteri için dilediği özrü neden kabul ettiklerini açıkladı.
Peskov, “Azerbaycanlıların ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın anında reaksiyon göstermesi, Bakü’nün tarafsız bir soruşturma gerçekleştirmeye ve suçluların cezalandırılmasına hazır olduğunun açıklanmasının, özrün kabul edilmesini sağladığı açık” ifadelerini kullandı. Sputnik'te yer alan habere göre, olayı ‘trajedi’ olarak nitelendiren Peskov, 2 Rus askerinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.
Rus helikopteri 9 Kasım’da Ermenistan-Azerbaycan sınırında Yeraskh köyü yakınlarında düşürülmüştü. Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i arayıp özür dilemiş ve suçluların cezalandırılacağını söylemişti.
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