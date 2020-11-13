Peskov: Azerbaycan’ın suçluların cezalandırılacağını söylemesi özrünün kabul edilmesini sağladı

13 Kasım 2020 Cuma, 11:31

Russia Today’e (RT) konuşan Peskov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Ermenistan’da yanlışlıkla düşürülen Rus helikopteri için dilediği özrü neden kabul ettiklerini açıkladı.

Peskov, “Azerbaycanlıların ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın anında reaksiyon göstermesi, Bakü’nün tarafsız bir soruşturma gerçekleştirmeye ve suçluların cezalandırılmasına hazır olduğunun açıklanmasının, özrün kabul edilmesini sağladığı açık” ifadelerini kullandı. Sputnik'te yer alan habere göre, olayı ‘trajedi’ olarak nitelendiren Peskov, 2 Rus askerinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Rus helikopteri 9 Kasım’da Ermenistan-Azerbaycan sınırında Yeraskh köyü yakınlarında düşürülmüştü. Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i arayıp özür dilemiş ve suçluların cezalandırılacağını söylemişti.