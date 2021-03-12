Peskov'dan Kremlin’in internet sitesine yönelik siber saldırı açıklaması
Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kremlin’in internet sitesine yönelik siber saldırıların arttığını söyledi.
Kremlin'den internet sitelerine yapılan siber saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. Peskov, Kremlin’in internet sitesine yönelik siber saldırıların arttığını açıkladı. Peskov, aynı gün devlet kurumlarının internet sitelerinin çalışmasında aksaklıklar olduğunu teyit edememiş, ancak bunun mümkün olduğunu ifade etmişti.
Öte yandan New York Times, 7 Mart'ta Washington yönetiminden bir yetkiliye dayandırarak verdiği haberde, Rus kaynaklı olduğu iddia edilen daha önceki siber saldırılara karşılık ABD'nin 3 hafta içinde Rus devletinin iç sistemlerine yönelik bir dizi siber saldırı düzenleyeceğini öne sürmüştü.
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