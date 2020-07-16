Peskov: Libya'daki Rus gruplardan haberimiz yok!

16 Temmuz 2020 Perşembe, 15:48

Gazetecilere konuşan Peskov, askeri şirket Wagner grubunun Libya’ya mayın sevkiyatı yaptığı iddialarıyla ilgili bir soru karşısında, “Bu konuda bir bilgimiz yok. Rus askerleri hiçbir şekilde Libya’da, hiçbir askeri süreçte yer almıyor. Sputnik'in haberine göre Peskov ayrıca, "Orada bulunabilecek herhangi bir organize Rusya vatandaşı grubuna dair bilgimiz yok” ifadelerini kullandı.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı kısa bir süre önce, Rus paramiliterlerden oluşan Wagner grubunu, BM ambargosunu hiçe sayarak Libya’ya mayın sevk etmekle suçlamıştı.

RUSYA'NIN LİBYA'DAKİ VARLIĞI

Bugün Libya topraklarının doğusunu kontrol altında tutan Halife Hafter, başta Rusya olmak üzere Mısır, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından destekleniyor. AP'den Maggie Michael'a göre, “Aralarında 25 pilot eğitmeninin de bulunduğu 600 ila 800 arasında Rus paramiliter, LUO milisleriyle aynı saflarda savaşıyor.