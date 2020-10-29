Peskov: “Rusya'da Charlie Hebdo gibi bir derginin yayın yapması imkansız”
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Charlie Hebdo gibi bir derginin yayın yapıp yapamayacağı sorusuna 'Rusya'da benzer bir dergi yayın yapamaz' yanıtını verdi.
Kommersant FM'e demeç veren Peskov'a Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri nedeniyle son günlerde yoğun eleştiriler alan Fransız Charlie Hebdo dergisine benzer bir derginin Rusya'da varlık gösterip gösteremeyeceği soruldu.
Soruya 'Hayır' yanıtını veren Peskov, "Rusya'nın kısmen Müslüman bir ülke olduğu unutulmamalı. Rusya'da hakim din Hristiyanlık ancak burada yaklaşık 20 milyon Müslüman yaşıyor. Çok ulusluluk ve çok mezhelilik ülkemizi eşsiz kılıyor. Tüm mezhepler, birbirine tamamen saygı içinde yaşıyor. Bu nedenle, mevcut yasaları da göz önüne aldığımızda böyle bir derginin Rusya'da varlık göstermesi kesinlikle imkansız" ifadelerini kullandı.
KABUL EDİLEMEZ
Sputnik'te yer alan habere göre Peskov, Tanrı'yla ilgili karikatürler yapılmasına Kremlin'in nasıl baktığının sorulması üzerineyse konunun çok zor olduğunu ve bundan dolayı bununla ilgili resmi bir görüş belirtmesinin imkansız olduğunu kaydetti. Peskov, hem inananların duygularına hakaret etmenin hem de bundan dolayı insanları öldürmenin kabul edilemez olduğunu ekledi.
?Fransa'nın başkenti Paris'te de 16 Ekim'de ifade özgürlüğü ile ilgili dersinde Muhammed Peygamber'in karikatürlerini gösteren öğretmen Samuel Paty başı kesilerek öldürülmüştü. Hükümet, saldırıdan sonra radikal İslam'la mücadele etmek için operasyonların artırılacağını söylemişti.
En Çok Okunan Haberler
- Yeni şarkısıyla AKP'yi eleştirdi
- Ne BİM ne A101 ne ŞOK, burası başka market
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert 'çanta' yanıtı
- Muhittin Böcek'ten sevindiren haber!
- Erdoğan sloganlarının ardından liste iddiası
- Meral Akşener, Özdağ hakkında kararını verdi
- Dolar 8.3 TL’ye geldi, hâlâ ‘şaka’ sanıyorlar
- Vali'den 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
- ABD vatandaşlarını uyardı
- Erdoğan sadece 2 adaya karşı kaybediyor
Video Haberler
- 19.23’te okunan İstiklal Marşı’na yolcular da eşlik etti
- Yılmaz, eşine şiddet uygulayan erkeği stüdyodan kovdu
- Canlı yayında muhabirin talihsiz anı
- Aldığı yanıt şoke etti; 500 kilometre hızla geliyordum
- Erdoğan'a yanıt sokaktan geldi! Gözyaşlarıyla isyan etti
- Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajına çok sert tepki
- İzmir’de tekel bayisinde dehşet anları!
- Patara'da peş peşe iki hortum endişe yarattı
- ABD'de dehşete düşüren görüntüler! Büyük korku yaşandı
- Davutoğlu, AKP'nin son oy oranını açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Yeni şarkısıyla AKP'yi eleştirdi
- Ne BİM ne A101 ne ŞOK, burası başka market
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert 'çanta' yanıtı
- Muhittin Böcek'ten sevindiren haber!
- Erdoğan sloganlarının ardından liste iddiası
- Meral Akşener, Özdağ hakkında kararını verdi
- Dolar 8.3 TL’ye geldi, hâlâ ‘şaka’ sanıyorlar
- Vali'den 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
- ABD vatandaşlarını uyardı
- Erdoğan sadece 2 adaya karşı kaybediyor