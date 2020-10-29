Peskov: “Rusya'da Charlie Hebdo gibi bir derginin yayın yapması imkansız”

29 Ekim 2020 Perşembe, 15:43

Kommersant FM'e demeç veren Peskov'a Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri nedeniyle son günlerde yoğun eleştiriler alan Fransız Charlie Hebdo dergisine benzer bir derginin Rusya'da varlık gösterip gösteremeyeceği soruldu.

Soruya 'Hayır' yanıtını veren Peskov, "Rusya'nın kısmen Müslüman bir ülke olduğu unutulmamalı. Rusya'da hakim din Hristiyanlık ancak burada yaklaşık 20 milyon Müslüman yaşıyor. Çok ulusluluk ve çok mezhelilik ülkemizi eşsiz kılıyor. Tüm mezhepler, birbirine tamamen saygı içinde yaşıyor. Bu nedenle, mevcut yasaları da göz önüne aldığımızda böyle bir derginin Rusya'da varlık göstermesi kesinlikle imkansız" ifadelerini kullandı.

KABUL EDİLEMEZ

Sputnik'te yer alan habere göre Peskov, Tanrı'yla ilgili karikatürler yapılmasına Kremlin'in nasıl baktığının sorulması üzerineyse konunun çok zor olduğunu ve bundan dolayı bununla ilgili resmi bir görüş belirtmesinin imkansız olduğunu kaydetti. Peskov, hem inananların duygularına hakaret etmenin hem de bundan dolayı insanları öldürmenin kabul edilemez olduğunu ekledi.

?Fransa'nın başkenti Paris'te de 16 Ekim'de ifade özgürlüğü ile ilgili dersinde Muhammed Peygamber'in karikatürlerini gösteren öğretmen Samuel Paty başı kesilerek öldürülmüştü. Hükümet, saldırıdan sonra radikal İslam'la mücadele etmek için operasyonların artırılacağını söylemişti.