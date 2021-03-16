Peskov: ‘Türkiye ile Suriye’de görüş ayrılıklarımız var ancak işbirliği sürüyor’

16 Mart 2021 Salı, 14:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’deki çatışmaların 10’uncu yılı nedeniyle Bloomberg’de yayınlanan makalesinde, Batılı ülkelere Suriye’de Türkiye’yi destekleme çağrısında bulunması sorulan Peskov, tarafların ordularının Suriye’de yakın işbirliği içinde olmalarına karşın Rusya ile Türkiye’nin birtakım görüş ayrılıklarının olduğunun da yadsınamayacağı yanıtını verdi.

“İŞBİRLİĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ”

Kremlin Sözcüsü, “(Türkiye ile Suriye’de) işbirliği yaptığımız alanlardaki durum kolay değil. Söz konusu alanlarda terörist unsurlar varlıklarını koruyorlar ki bu da durumu normalleştirmemizi engelliyor, yine de işbirliğimizi sürdürüyoruz” dedi. “Suriye’ye ilişkin görüş ayrılıklarımız da mevcut” diye devam eden Kremlin Sözcüsü, "Rusya’nın Beşar Esad’ı Suriye’nin meşru lideri olarak gördüğünü" kaydetti.

Kremlin Sözcüsü başka bir soru üstüne, Suriye’nin yeni anayasasını hazırlayacak komitenin oluşturulması üstündeki çalışmaların devam ettiğini belirtti. Söz konusu çalışmaların güç ve ağır ilerlediğini kaydeden Peskov “Yine de bunun başka bir alternatifi yok” vurgusunu yaptı.

Kaynak: Sputnik