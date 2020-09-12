"Petrol rafinerilerine saldırı planlayan bir ABD casusunu yakaladık"

12 Eylül 2020 Cumartesi, 09:10

Maduro, ülkenin kuzeybatı kıyısında, Kolombiya sınırına yakın bir konumda olan Falcón eyaletinde, petrol rafinerilerine bombalı saldırı planlayan bir ABD casusunun yakalandığını bildirdi.

Monitoreamos'ta yer alan habere göre Maduro'nun bahsettiği casus, daha önce Irak'ta ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına çalışmış bir denizciydi ve Venezuela güçleri tarafından ağır silahlarla ve yüklü miktarda parayla yakalandı.

Maduro, casusun Amuay ve Cardón'daki petrol tesislerini hedeflediği bilgisini paylaştı.