Peugeot 208, Avrupa'da en çok satan otomobil oldu
Peugeot 208, iki ay üst üste Avrupa'nın en çok satan otomobilleri listesinde ilk sırada yer aldı.
Peugeot açıklamasına göre, marka, bu yılın ilk iki ayında Avrupa'da rekor satış performansı sergiledi.
Peugeot 208 en çok satan, Peugeot SUV 2008 ise en çok satan 4'üncü otomobil oldu. Bu sonuca göre, Avrupa'nın en çok satan ilk 5 modeli sıralamasında 2 Peugeot modeli yer aldı.
Marka, aynı zamanda tarihinde ilk kez hem ay bazında hem de yıl toplamında birinci sırada konumlandı.
Açıklamaya göre, son derece başarılı bir performans sergileyen SUV 2008, yüzde 21 küçülen pazarda 2020'ye göre yüzde 64 artışla ay bazında üçüncü sırada olurken, 2021 yılı toplamında dördüncü sırada yer alıyor. Peugeot marka bir araç, son olarak Mart 2008'de böyle bir başarı sergilemişti. Bu başarı, markanın tüm ekiplerinin birkaç yıldır sürdürdüğü yoğun ve azimli çalışmanın sonucunu yansıtıyor.
Peugeot, logosunu yenilerken, aynı zamanda yeni Peugeot 308 modelinin tanıtımını gerçekleştiriyor. Peugeot'ya ait iki modelin elde etmiş olduğu bu başarı, bir anlamda markanın stratejik seçimlerini de teyit ediyor.
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