Pfizer aşısından sonra İsrail'den Moderna'ya onay
İsrail, ABD'li şirket Moderna tarafından üretilen koronavirüs aşısına onay verdi. İsrail Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Moderna ile 6 milyon doz aşı için anlaşma yapıldığı ve ilk sevkiyatın ocak ayı içinde olacağı" kaydedildi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı yoğun bir aşı kampanyasının sürdürüldüğü İsrail'de, BioNTech-Pfizer aşısının ardından, ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından üretilen aşıya da onay verildi. İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Moderna ile 6 milyon doz aşı için anlaşma yapıldığı ve ilk sevkiyatın ocak ayı içinde olacağı kaydedildi. Öte yandan, Moderna da, BioNTech-Pfizer aşısı gibi mRNA teknolojisi ile geliştirildi. İsrail'in onayının ardından sadece, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada'da ruhsat alan Moderna aşısına böylece ilk kez Kuzey Amerika dışında bir ülkede ruhsat verildi.
KARAR ERTELENMİŞTİ
Avrupa İlaç Dairesi (EMA) ise Moderna aşısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere bugün toplanacak. EMA tarafından 2 gün önce yapılan açıklamada, konuyla ilgili toplantıda kararın verilmesinin çarşamba gününe ertelendiği belirtilmişti.
En Çok Okunan Haberler
- Yarkadaş: Türkiye'nin 'aşı krizi' Albayrak yüzünden
- İhaleler genç başkana!
- Çok konuşulacak sonuçlar: Erdoğan ve ittifakı dökülüyor
- Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- Eski AKP'li vekil Bulu'nun yalan söylediğini iddia etti
- Kelepçeden sonra tepki çeken gözaltı görüntüleri
- Berat Albayrak için yakınlarına çağrı yaptı
- Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'dan açıklama
- Ali Babacan'dan flaş erken seçim açıklaması
- Melih Bulu'ya Hayko Cepkin'den yanıt
Video Haberler
- Canlı yayında el sallayan Bulu’ya yuhalama
- Telsizle polisin başına defalarca vurdu
- Doğu Perinçek'ten dikkat çeken 'Melih Bulu' yorumu
- AKP’liler birbirlerine hakaret ederek üstlerine yürüdü
- Kızlardan 'sevgili' dayağı
- Kaza sonrası başlayan kavga kamerada
- Dolandırıcıya motokuryeden uçan tekme kamerada
- 3.5 metrelik dev piton eve girdi
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili anket sorusuna yanıt
- Zamlanan ayçiçek yağını törenle evine getirdi
En Çok Okunan Haberler
- Yarkadaş: Türkiye'nin 'aşı krizi' Albayrak yüzünden
- İhaleler genç başkana!
- Çok konuşulacak sonuçlar: Erdoğan ve ittifakı dökülüyor
- Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- Eski AKP'li vekil Bulu'nun yalan söylediğini iddia etti
- Kelepçeden sonra tepki çeken gözaltı görüntüleri
- Berat Albayrak için yakınlarına çağrı yaptı
- Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'dan açıklama
- Ali Babacan'dan flaş erken seçim açıklaması
- Melih Bulu'ya Hayko Cepkin'den yanıt