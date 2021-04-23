Pfizer doğruladı! Meksika ve Polonya'da sahte koronavirüs aşıları satışta

23 Nisan 2021 Cuma, 13:01

Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Meksika'daki klinikte, yaklaşık 80 kişiye, fiziksel olarak zararsız görünen, ancak koronavirüse karşı hiçbir koruma sağlamayan sahte ilaç dozları verildiği belirtildi. Meksikalı yetkililer de, aşıların bira soğutucularında saklandığının tespit edildiğini söyledi. Polonya'da ele geçirilen şişelerdeki sıvının ise kırışıklık önleyici krem olduğu düşünülen kozmetik bir madde olduğu açıklandı.

"FARKINDAYIZ"



Pfizer sözcüsü, "E-ticaretin kolaylığı ve rahatlığı ve internetin sağladığı anonimlik ile beslenen bu tür bir ortamda koronavirüs aşılarında dolandırıcılık, sahtecilik ve diğer yasadışı faaliyetlerin yaygınlığında artış olacağının farkındayız" açıklaması yaptı.

"SUÇLULAR İÇİN MÜKEMMEL BİR FIRSAT"

Pfizer'in küresel güvenlik başkanı Lev Kubiak, ilaç ihtiyacının dolandırıcılığa yol açtığı belirterek "Çok sınırlı bir tedarikimiz var, suçlular için mükemmel bir fırsat" ifadelerini kullandı. Wall Street Journal, Meksika'nın geçen ay Honduras'a giden özel bir uçakta ele geçirilen ve Rus aşısı Sputnik olduğu iddia edilen 6 bin dozluk bir sevkıyatı da incelediğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ) Mart ayındaki açıklamasında sahte aşıların Meksika'da hala dolaşımda olabileceğine yönelik uyarılarda bulunmuştu. Meksika'nun Nuevo Leon eyaletindeki sağlık yetkilileri, halkı sahte aşılar konusunda uyararak güvenilir olmayan aşıları almamalarını istemişti.

