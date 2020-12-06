Pfizer, Hindistan'da koronavirüs aşısı için acil durum onayı istedi

Pfizer’in , BioNTech’le geliştirdiği koronavirüs aşısı için İngiltere ve Bahreyn’in ardından Hindistan'da da acil kullanımı için izin istediği belirtildi. Pfizer, Hindistan Genel İlaç Denetleyicisi'nden (DCGI) koronavirüs aşısı için acil kullanım izni isteyen ilk ilaç firması oldu.

DHA
06 Aralık 2020 Pazar, 12:19
Pfizer, Hindistan'da koronavirüs aşısı için acil durum onayı istedi
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Dünyada ilk olarak İngiltere’den kullanım onayı alan Pfizer, Hindistan'da da koronavirüs aşısı için acil kullanım izni istedi. Önümüzdeki günlerde ABD’de de onayın çıkması bekleniyor. Hindistan medyasında yer alan haberlere göre şirket, Hindistan’da ilaç düzenlemeleri yapan Hindistan Genel İlaç Kontrolü Dairesi’ne başvuru yaptı.

VOA'nın aktardığına göre, Hintli yetkililer başvuruya dair henüz bir açıklama yapmadı. Ancak Reuters Haber Ajansı’na konuya ilişkin bilgi veren bir yetkili Cumartesi akşamı itibariyle henüz kendilerine resmi başvurunun ulaşmadığını söyledi.

Hintli yetkililer, Pfizer ya da Moderna tarafından geliştirilen aşılardan ziyade Hindistan’ın kendi geliştirme çalışmalarını yürüttüğü aşının sonuçlanması beklentisi içerisinde olduklarını dile getiriyorlar.


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