DSÖ, Covid-19 varyantlarının yeni isimlerini açıkladı

01 Haziran 2021 Salı, 10:43

DSÖ ayrımcılıktan kaçınmak için Covid-19 varyantlarının ilk görüldükleri ülkelerin isimleri yerine Yunan alfabesindeki harflerin isimlerinin verilmesi gerektiğini duyurdu.

DSÖ, kamuoyunda Birleşik Krallık / Kent (B.1.1.7), Güney Afrika (B.1.351), Brezilya (S.1) ve Hindistan (B.1.617.2) varyantları olarak bilinen dört endişe verici çeşidi belirledi. DSÖ'nün yeni kararına göre, varyantların tespit sıralarını yansıtmak için sırasıyla Alfa, Beta, Gama ve Delta harfleri verilecek.

Görüşmelere katılan bakteriyolog Mark Pallen'e göre, söz konusu isim değişikliği kararı, Yunan Tanrıları gibi bir dizi başka olasılığı düşünen uzmanlarla aylarca süren görüşmelerin sonucunda verildi.

DSÖ'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bilimsel isimlerin söylenmesi ve hatırlanması zor olabilir. İnsanlar genellikle tespit edildikleri yerlere göre varyantları aramaya başvururlar, bu da damgalayıcı ve ayrımcıdır. Bundan kaçınmak ve halkla iletişimi basitleştirmek için DSÖ, ulusal yetkilileri, medya kuruluşlarını bu yeni isimleri benimsemeye teşvik ediyor."