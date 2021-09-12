Pfizer/BioNTech aşısında çarpıcı yan etki araştırması
Pfizer/BioNTech aşısının 12-17 yaş grubunda ‘nadir görülen yan etkisiyle’ ilgili bir araştırma gerçekleştirildi.
ABD’de Pfizer/BioNTech aşısının yan etkisiyle ilgili bir araştırma gerçekleştirildi. BioNTech aşısının 12-17 yaş grubunda miyokardite (kalp kası iltihabı) riski ölçüldü.
ABD'li araştırmacılar erkek çocuklarda kalp iltihabına neden olan Pfizer/BioNTech Covid aşısının nadir bir yan etkisi ile hastaneye kaldırılma olasılığının, Covid'in kendisinden daha fazla olabileceğini iddia ediyor.
'ERKEK ÇOCUKLARDA RİSK DAHA FAZLA'
Aynı araştırma, erkek çocuklarda bu riskin kız çocuklara oranla daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Hakem heyeti tarafından henüz onaylanmamış çalışmada, 12-15 yaş arasındaki iki doz BioNTech aşısı sonrasında görülen miyokardit oranı, milyonda 162.2 olarak bulundu.
16-17 yaşındaki erkek çocuklarda ise miyokardit görülme oranının milyonda 94 olduğu hesaplandı. Eşdeğer oranların, kız çocuklar için sırasıyla milyonda 13.4 ve 13 olduğu hesaplandı. Çalışmada, kalp kası iltihabı görülen erkek çocukların yüzde 86'sının hastanede bir tür tedavi görmek zorunda kaldığı belirtildi.
The Guardian’da paylaşılan araştırmada, miyokarditin hem nadiren hem de iki dozdan sonra görüldüğüne dikkat çekildi.
Video Haberler
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- Muğla Datça'da deprem
- Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'e kötü haber
- Aşı karşıtlarından maskesiz miting
- Berfu Yenenler'den kendisini hedef gösteren Akit'e tepki
- Babacan'dan Erdoğan'a gönderme
- Dört eski bakan hakkındaki karar ortaya çıktı
- AKP’li başkan, partinin parasını kendi hesabına geçirdi
- Edremit'te kanlı baskın!
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- Soylu'nun yanıt vermediği şantaj sorusu