Pfizer/BioNTech aşısında çarpıcı yan etki araştırması

12 Eylül 2021 Pazar, 12:48

ABD’de Pfizer/BioNTech aşısının yan etkisiyle ilgili bir araştırma gerçekleştirildi. BioNTech aşısının 12-17 yaş grubunda miyokardite (kalp kası iltihabı) riski ölçüldü.

ABD'li araştırmacılar erkek çocuklarda kalp iltihabına neden olan Pfizer/BioNTech Covid aşısının nadir bir yan etkisi ile hastaneye kaldırılma olasılığının, Covid'in kendisinden daha fazla olabileceğini iddia ediyor.

'ERKEK ÇOCUKLARDA RİSK DAHA FAZLA'

Aynı araştırma, erkek çocuklarda bu riskin kız çocuklara oranla daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Hakem heyeti tarafından henüz onaylanmamış çalışmada, 12-15 yaş arasındaki iki doz BioNTech aşısı sonrasında görülen miyokardit oranı, milyonda 162.2 olarak bulundu.

16-17 yaşındaki erkek çocuklarda ise miyokardit görülme oranının milyonda 94 olduğu hesaplandı. Eşdeğer oranların, kız çocuklar için sırasıyla milyonda 13.4 ve 13 olduğu hesaplandı. Çalışmada, kalp kası iltihabı görülen erkek çocukların yüzde 86'sının hastanede bir tür tedavi görmek zorunda kaldığı belirtildi.

The Guardian’da paylaşılan araştırmada, miyokarditin hem nadiren hem de iki dozdan sonra görüldüğüne dikkat çekildi.