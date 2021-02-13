Phoebe Waller-Bridge ve Donald Glover yeni dizi için bir araya geliyor: 'Mr. & Mrs. Smith'

Phoebe Waller-Bridge ve Donald Glover, "Mr. & Mrs. Smith" dizisi için bir araya geliyor. İkilinin hem senaryosunu yazacağı, hem de başrollerini paylaşacağı dizi Amazon'da yayımlanacak.

cumhuriyet.com.tr
13 Şubat 2021 Cumartesi, 10:19
Abone Ol google-news

Phoebe Waller-Bridge ve Donald Glover, yeni bir dizi için bir araya geliyor. "Fleabag" ve "Atlanta" ile televizyon dünyasında son yılların başarılı işlerinden ikisine imza atan ikiliyi bir araya getiren yapım ise Amazon çatısı altında hazırlanan "Mr. & Mrs. Smith" dizisi olacak.

Filmloverss'ın haberine göre Waller-Bridge ve Glover, birlikte yaratacakları dizinin başrollerini de paylaşacaklar.

Donald Glover'ın Instagram hesabında yaptığı paylaşımla duyurulan dizi, 2022 yılında ekrana gelecek.

"Mr. & Mrs. Smith", Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin başrollerini üstlendiği 2005 yapımı filmin bir yeniden çevrimi olacak. Filmde Pitt ve Jolie’nin hayat verdiği çiftin yerini Waller-Bridge ve Glover alacak.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler