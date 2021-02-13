Phoebe Waller-Bridge ve Donald Glover yeni dizi için bir araya geliyor: 'Mr. & Mrs. Smith'

13 Şubat 2021 Cumartesi, 10:19

Phoebe Waller-Bridge ve Donald Glover, yeni bir dizi için bir araya geliyor. "Fleabag" ve "Atlanta" ile televizyon dünyasında son yılların başarılı işlerinden ikisine imza atan ikiliyi bir araya getiren yapım ise Amazon çatısı altında hazırlanan "Mr. & Mrs. Smith" dizisi olacak.

Filmloverss'ın haberine göre Waller-Bridge ve Glover, birlikte yaratacakları dizinin başrollerini de paylaşacaklar.

Donald Glover'ın Instagram hesabında yaptığı paylaşımla duyurulan dizi, 2022 yılında ekrana gelecek.

"Mr. & Mrs. Smith", Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin başrollerini üstlendiği 2005 yapımı filmin bir yeniden çevrimi olacak. Filmde Pitt ve Jolie’nin hayat verdiği çiftin yerini Waller-Bridge ve Glover alacak.