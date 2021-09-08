Pınar Gültekin cinayetinde 4 şüpheli daha yargılanacak

08 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

Muğla’da Cemal Metin Avcı (32) tarafından boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin’in ölümüyle ilgili Avcı’nın annesi Ayten ve babası Selim Avcı ile iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan ve boşandığı eşi Eda Karagün hakkında cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Kararın ardından gazetemize konuşan baba Sıddık Gültekin, “‘Bu adam yalnız değildi’ dedik ve haklı çıktık. Adalet aramaktan kızımın acısını yaşayamadım. Bu ülkede adalet olmazsa Afganistan’dan ne farkımız kalır?” dedi.

Vahşice katledilen Gültekin cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Dört şüpheli hakkında daha cinayet delillerini gizlemekten iddianame hazırlandı. Katil zanlısı Avcı’nın bazı yakınlarının, suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirilerek, ayrı ayrı 5 yıla kadar cezalandırılmaları talep edildi. Hazırlanan iddianame ile 27 Eylül’de görülecek duruşmada Cemal Metin Avcı’nın dosyası ile birleştirilmesi bekleniyor.

Söz konusu gelişmenin ardından konuşan baba Gültekin, “Metin Avcı’nın cinayeti tek başına işlemediğini bizler en başından beri söylüyoruz. Cemal Avcı benim kızımı tek başına öldüremez. Çünkü kızım spor yapıyordu, çok güçlüydü. Ve şimdi de çok geç olmadan adalet tecelli etti. Benim kızım diri diri yakıldı. Ama adalet benim kızımın telefon görüşmelerinin peşine düştü. Bu ülkede herkes kendi adaletini sağlamak zorunda kalıyor. Bu ülkede adalet olmazsa Afganistan’dan ne farkımız kalır? Türkiye’nin temeli adalettir” dedi.

Gazetemize konuşan avukat Rezan Epözdemir ise özetle şunları söyledi:

“Biz en başından beri başka faillerin de olduğunu düşünüyorduk. Bu kapsamda ayın 20’sinde şüpheli Cemal Metin Avcı gözaltına alındı. Ne hikmetse gece 22.33’te annesi, babası, eşi ve ortağı cinayet mahalline gidiyor. Bu konuya ilişkin savcılığa verdikleri ifade de ‘eve bakmaya gittik ve yerler temizdi’ diyorlar. Aslında hepsi tek tip ifade veriyorlar. Biz bunların suç delillerini yok ettiklerini söylemiştik. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın babası Selim Avcı, annesi Ayten Avcı, iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan ve eski eşi Eda Avcı haklarında suç delillerini gizleme ve yok etmekten 5 yıla kadar hapis istendi. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.”