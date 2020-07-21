Pınar Gültekin’in katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın ilk ifadesi ortaya çıktı
Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın Emniyet'teki ilk ifadesi ortaya çıktı. Cemal Metin Avcı'nın kadın cinayetlerinin faillerinde sık rastlanan, kurbanı suçlayıcı ve cinayeti meşru gösteren bir ifade verdi.
Muğla’da 27 yaşındaki Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı’nın ilk ifadesi ortaya çıktı.
Katil zanlısı Avcı’nın birçok kadın cinayetinde karşılaşılan ifadelere benzer bir savunma yaptığı görüldü.
Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, evli ve bir çocuk babası olduğu belirlenen Cemal Metin Avcı’nın Emniyet’te şunları söylediği öğrenildi:
"Pınar ile ayrıldıktan sonra kendime gelemedim. Yeniden onunla birlikte olmak istedim, teklifimi kabul etmedi.
"O zaman son olarak “Çiftlikte bir akşam yemeği yiyelim” diye ikna ettim. Çiftliğe gittik, yemek yedik, yine bana dönmesini istedim. Oysaki o başkası ile olduğunu söyledi, zaten bunu hissediyordum.
"Kıskançlık krizine girmiştim. Tartıştık, bana saldırdı, kavga ederken öldü. Cesedini yok etmek istedim. Önce yakmaya çalıştım. Olmadı, başaramadım.
"Sonra bidona soktum, üzerine beton döktüm, yakalanacağımı biliyordum.
" Onu çok sevmiştim, çaresiz kaldım. Kıskançlık krizine girmiştim. Çok pişmanım. Çiftliğe gittiğimizde öldürme niyetim yoktu. Barışıp birlikte olmayı düşünüyordum."
Video Haberler
- Kadına şiddet bitmiyor! Bu görüntüler Erzurum'dan
- Ahmet Kaya açıklaması: Allah benim belamı versin!
- Antalya'da serinlemek için girdiği denizde boğuldu
- İstanbul’da silahlı saldırı dehşeti kamerada
- İstanbul'da yolcu otobüsü benzinliğe böyle daldı
- Esenler’de dehşet anları: Klima bomba gibi patladı
- İETT otobüsünde yaşandı! O anları böyle kaydetti
- Görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı böyle yerleştirmiş
- Bir anda aracın içine girdi! Ekipler harekete geçti
- Suruç Katliamı anmasına polis müdahale etti