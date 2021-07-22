Pınar Karşıyaka'dan Henry'e veda
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, takımdan ayrılan Sek Henry için teşekkür mesajı yayınladı.
ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişikliklere giden Pınar Karşıyaka, Fransa'nın Dijon takımına transfer olan Sek Henry için teşekkür mesajı yayınladı.
Yaz döneminde Raymar Morgan, DJ Kennedy, Sek Henry, Metecan Birsen, Görkem Doğan, Onuralp Bitim ve Nusret Yıldırım'ın ayrıldığı yeşil-kırmızılı ekip, Yunus Emre Sonsırma ve Mahir Ağva'yla sözleşme yenileyip, dış transferde şutör guard James Blackmon, kısa forvet Bonzi Colson, pivot Akil Mitchell, guard Can Korkmaz, forvet Berkan Durmaz, uzun forvet Burak Can Yıldızlı'yı kadrosuna katmıştı.
Lig ve geçen sezon final oynadığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yine başarı hedefleyen Kaf-Kaf, 2 yıldır takımda forma giyip kadronun önemli parçaları olan yabancılardan Tony Taylor ve Amath M'Baye ile de yoluna devam edecek.
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